Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den Türkiye tahmini

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin 2019'da daralacağı tahmininde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 2.9'un altına düşürdü.

Kuruluş, Türkiye ekonomisinin de gelecek yıl daralacağı tahmininde bulundu.

Moody's Investors Service, Türkiye ekonomisinin büyük bir ihtimalle resesyona girdiğini belirtti. Kurum, Türkiye'nin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralmasını bekliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin küçülmesiyle Çin'in yavaşlamasının 2019'da G-20 gelişen piyasalar büyümesini aşağı çekmesini bekliyor.

Euronews'te yer alan habere göre, Moody's Yatırım Servisi tarafından hazırlanan raporda, G-20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye ve Arjantin ekonomilerininse önümüzdeki yıl daralacağını duyurdu.

Raporda, ticaret savaşlarının sadece ABD ve Çin değil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi ekonomileri de etkileyeceği belirtildi.