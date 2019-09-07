Konya’da tarım işçilerine arılar saldırdı

Konya’da mevsimlik tarım işçilerine arıların saldırmasının ardından 19 yurttaş hastaneye kaldırıldı. İşçilerden biri olayı ‘kıyamet gibi’ sözleriyle tanımladı.

Konya’da Çumra ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 19 tarım işçisi, hastaneye kaldırıldı. Küçükköy Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin saldırıya uğramasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

MÜDAHALE EDEN SAĞLIKÇILARA DA ARILAR SALDIRDI

Sağlık ekiplerinin de arı saldırısından dolayı bir süre müdahale edemediği bölgeye daha sonrasında İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri desteğe geldi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından güvenli hale getirilen bölgede sağlık görevlileri, arıların soktuğu 19 işçiye ulaştı.

Ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi’ne taşınan yurttaşlar tedavi altına alındı. İşçilerden 13'ü tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaralanan işçilerin vücutlarında kalan arı iğnelerinin parçaları doktorlar tarafından uzun uğraşlar sonucu teker teker çıkarıldı.

Taburcu edilen işçilerden Mithat Atmaca, olayı anlatırken şu sözleri kullandı: