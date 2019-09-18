Konut satışı rakamları açıklandı

Geçtiğimiz aylarda yüzde 50'ye varan oradan azalan konut satışları, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları geçtiğimiz yıl aynı döneme göre tam yüzde 48,6 düşmüş, yine aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışı ise yüzde 30 artmıştı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 15,881 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10,707 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 6,025 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Şırnak oldu.

