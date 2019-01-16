Kontrolsüz hemzemin geçitte iş cinayeti: İş makinesi operatörüne tren çarptı

Kütahya'da yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte iş makinesine çarptı, operatör olarak çalışan 40 yaşındaki işçi İbrahim Atalay yaşamını yitirdi.

Kütahya'da yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte iş makinesine çarptı, operatör olarak çalışan 40 yaşındaki işçi İbrahim Atalay yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Demirciören köyü yakınlarında meydana geldi. E.Y. ve A.A. yönetimindeki 72610 sefer sayılı Kütahya-Balıkesir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmek isteyen İbrahim Atalay yönetimindeki iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesi operatörü Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan makinist E.Y. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trende bulunan 38 yolcu ise servis araçlarıyla Kütahya Garı'na getirildi.

Kepçe operatörü İbrahim Atalay'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.