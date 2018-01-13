Konteynerde yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir saclardan kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda, alevlere uykuda yakalanan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen ikisi Afganistanlı, biri Pakistanlı üç işçi yaşamını yitirdi. Yaralı kurtulan bir Pakistanlı işçi ise ambulansla götürüldüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangında ölen ve yaralanan işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.