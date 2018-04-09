'Konservatuvar öğrencisi genci patronu öldürttü'

Gaziantep’te önceki gece öldürülen konservatuvar öğrencisi İsmail Değirmenci’nin maaşını istediği için çalıştığı barın patronu ve adamlarının saldırısına uğradığı ileri sürüldü.

Gaziantep’te önceki gece yarısı çalıştığı barın önünde dövülerek öldürülen konservatuvar öğrencisinin, bar sahibi ve adamlarınca dövülerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar bölümü öğrencisi İsmail Değirmenci (25) önceki gece yarısı çalıştığı barın önünde dövülerek öldürülmüştü. Olayın ardından birçok yayın kuruluşunda Değirmenci’nin bar çıkışı tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldüğü belirtilirken, gerçeğinse farklı olduğu öğrenildi.

Konservatuvar bölümünden arkadaşları soL Haber’e ulaşarak İsmail Değirmenci’nin çalıştığı Garaj Bar’ın sahibi Y.M. tarafından maaşının ödenmediğini, Değirmenci’nin maaşını talep etmesi üzerine Y.M.’nin Değirmenci’nin boğazını sıktığını ve ardından adamları tarafından Değirmenci’nin dövülerek öldürüldüğünü ifade ettiler.

“Biz sanatımızı yapmak iyi eğitim almak istiyoruz. Çok mu şey istiyoruz?” diyen öğrenciler Değirmenci’nin başına gelenin ardından kendi çalıştıkları kafe-barlardan ayrıldıklarını belirttiler.