Konkordatoda bugün: Anatolian Pars Group da başvurdu

Ekonomik kriz devam ederken, kriz fırsatçısı patronların kendilerini ve şirketlerini kurtarmak için tercih ettiği konkordato ilanları her geçen gün artıyor. Yeni bir konkordato haberi de geri dönüşüm sektörü firmalarından Anatolia Pars Group'tan geldi.

Ekonomik kriz devam ederken, kriz fırsatçısı patronların kendilerini ve şirketlerini kurtarmak için tercih ettiği konkordato ilanları her geçen gün artıyor. Yeni bir konkordato haberi de geri dönüşüm sektörü firmalarından Anatolia Pars Group'tan geldi.

2003 yılında kurulan Arı Arıtma ile sektöre giren grup, 2008 yılında Türkiye'nin ilk lisanslı çamur kurutma tesisi Bumerang'ı faaliyete geçirmişti. 2014'te Türkiye'nin ilk sıvı atık bertaraf tesisini kuran Anatolian Pars Grorup, son günlerde girdiği maddi sıkıntıları aşmak için Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre başvuruyu inceleyen mahkeme, Anatolian Pars Group'a ait Umut Serdar Yalçın, Arı Arıtma İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Oğul Enerji Anonim Şirketi, RDF Kontamine Atık Bertaraf Ve Geri Kazanım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, SRF Entegre Atık Yönetimi Anonim Şirketi ve Zeus Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi.

3 aylık konkordato ilan eden grup şirketleri için nihai konkordato duruşması 15 Şubat'ta saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Anatolian Pars Group'un yönetim kurulu başkanı Umut Serdar Yalçın, bir dönem Kocaelispor'da yöneticilik yapmıştı.