Kolin, hisselerini Kalyon'a devredip yeni havalimanından ayrıldı

İstanbul Havalimanı’nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstelenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’de ortaklık yapısı değişti. Beş ortaktan biri olan Kolin, hisselerini Kalyon'a devretti. Böylece Kalyon kalan dört ortağın büyüğü oldu.

istanbul Havalimanı’nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstelenen İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’de ortaklık yapısı değişti. Beş ortaklı İGA'da Kolin İnşaat, yüzde 20 hissesini Kalyon’a devretti. Devir işleminin sicil kayıtlarına yansıması ile birlikte Kalyon’un şirketteki payı yüzde 40’a çıkmış olacak.

Geçen Aralık ayında yapılan genel kurulda sermayesi 7 milyar 368 milyon TL’ye yükseltilen İGA Havalimanı A.Ş. 7 Ekim 2013'te kuruldu. Şirketin kuruluşunda yer alan beş ortak da eşit hisseye sahip oldu. Bu ortaklar Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak, Kolin, Kalyon idi.

Şirketin son genel kurulu geçen 20 Aralık günü yapıldı. Ticaret Sicil Gazetesinde 2 Ocak günü yayımlanan genel kurul kararına göre Cengiz İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., Mapa İnşaat ve Tic. A.Ş., Limak İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., Kolin İnşaat Tur. San. A.Ş. ve Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş.’nin yüzde 20’şer pay sahibi olduğu kaydedildi.

KOLİ YÜZDE 20 HİSSESİNİ DEVRETTİ

Ancak, anılan genel kurul sonrası İGA Havalimanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirkette yüzde 20 hissesi bulunan Kolin İnşaat, payını Kalyon Havacılık A.Ş.’ye devrederek ortaklıktan ayrıldı. Hurriyet'in konuya yakın iki ayrı kaynaktan edindiği bilgiye göre devir kararı bu hafta başında kesinleşti.

Hisse devrine ilişkin süreç şirketin sicil kayıtlarına henüz yansımadı. Konuya ilişkin ulaştığımız Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu’ndan ise dönüş olmadı.