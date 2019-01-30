Kolan Hastanesi'ni bir de sağlık emekçisinden dinleyin: Hem hastalar hem emekçiler sömürülüyor

Özel hastanelerin çalışma koşullarının ağırlığı, hastalara yapılan haksızlıklar ve emekçilerin nasıl zor durumda kaldığına ilişkin son örnek Kolan Hastaneler Grubu oldu. Hastanede çalışan bir sağlık emekçisi, yaşadıklarını soL'a anlattı.

Kolan Hastaneler Grubu'nda çalışan sağlık emekçisi, M.E., hastanede sağlık emekçilerinin haklarının nasıl gasp edildiğini, hastalardan nasıl fazla ücret alındığını ve yaşadıkları baskıları soL'a anlattı.

M.E., "Aylarca çalıştım ve maaşlarım içeride kaldı. Maaş ödemesinde hep sıkıntılar yaşadık. Sigortamız asgari ücret üzerinden yatıyor, aldığımız maaş üzerinden değil. Maaşları parça parça veriyorlar. Çalışırken mesaiye kalıyoruz ancak mesai ücreti verilmiyor. Onkoloji hastalarından alınmaması gereken kemoterapi alınıyor, hastalar şikayet ediyor, yine de alıyorlar. Normalde ücretsiz olması gerekiyor, şartlarımız böyle işinize gelirse diyorlar" diyor.

İşte M.E.'nin (Hastane hakkında hukuki süreç başlatan M.E., haberde açık isminin kullanılmamasını talep etti) soL'a yaptığı açıklamalar:

Öncelikle işten ayrılma sürecinizden başlasak, neler yaşadınız?

Aylarca çalıştım ve maaşlarım içeride kaldı. Maaş ödemesinde hep sıkıntılar yaşadık. Sigortamız asgari ücret üzerinden yatıyor, aldığımız maaş üzerinden değil. Maaşları parça parça veriyorlar. Çalışırken mesaiye kalıyoruz ancak mesai ücreti verilmiyor. İşe girişte imzalanan sözleşmede maaş tutarı yazmıyor. Çalışanlar bu şartlar nedeniyle uzun süre dayanamıyor. Bir gördüğünüz çalışanı bir daha görmeniz zor. Ben de maaşın yatmaması üzerine istifa dilekçemi yazdım, alacağımın olduğu kağıdı imzaladım ancak kağıdın bir kopyasını bana vermediler. Sözleşmenin ya da çıkış belgesinin bir kopyasının işçiye verilmesinin yasal bir zorunluluk olduğunu söyledim ancak burada böyle dediler.

'İNSANLARI APTAL YERİNE KOYUYORLAR'

Ayın 15-25'i arası maaşların yatması gerekiyordu yatmadı. Daha sonra orada çalışırken bile bir türlü ulaşmayı başaramadığım finans müdürüne telefonla ulaşmaya çalıştım, o da olmadı. Avukatımla birlikte arabulucu ile görüştük. Maaşlarımı yatırdıklarını iddia ettiler. Yatırdıklarını normalde arabulucuya kanıtlamaları lazım. Zahmet bile etmediler. Biz arabulucuya yatırmadıklarını kanıtladık. Şimdi hukuki süreç başladı. İnsanları aptal yerine koyuyorlar ve ben buna katlanamıyorum artık. İnsanların çoğu hakkını nasıl arayacağını bilmiyor.

İNSANLARIN YAŞAMA UMUDUYLA OYNUYORLAR

Hastanede yaşadığın, gözlemlediğin şeyler nelerdi?

Çalışma koşulları çok kötü, çok yoğun çalışıyor, mesai verilmiyor. Ücretlerde doğru dürüst yatmıyor. Hastaların çok zor durumda kaldığı durumlar oluyor. Onkoloji hastalarından alınmaması gereken kemoterapi alınıyor, hastalar şikayet ediyor, yine de alıyorlar. Normalde ücretsiz olması gerekiyor, şartlarımız böyle işinize gelirse diyorlar. Doktorla başka yerde tanışmış oluyor, onun için geliyor. İnsanların yaşama umuduyla oynuyorlar. Aldıkları hiçbir tutar yasal değil.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIK ÖRTME MEKANİZMASI

Çok uzun zamandır birçok özel hastane de çalıştın, genel gözlemlerin neler?

Bu zamana kadar çalıştığım hiçbir hastanede mevzuata uygun çalışıldığını görmedim. Yoğun bakımdan ücret almamaları gerekiyor, ücret alıyorlar. Örnek olarak Sağlık Bakanlığı'nın söylediği ücret politikasına göre en fazla yüzde 200'e kadar fark alınması gerekiyor ancak hiçbir hastane bunu uygulamıyor. Yüzde 200'ü geçiyor. Örneğin bir hasta olarak gittim Florence Nightangle senet yapıyor, sen hastane misin tefeci mi belli değil. Bakanlıklar denetim yapıyor ama eksiklikler raporlanmıyor. Deprem riski, bina yetersizliği, acil yetersizliği olan yerler 100 üzerinden 95 puan alıyor. Herkes herkesin açıklarını kapatıyor. Açık örtme mekanizması olarak çalışıyor Sağlık Bakanlığı.

KOLAN HASTANESİ KİMİN?

Şişli, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri, Kıbrıs Kolan British Hospital ve Kyrenia Kolan British Medical Center olmak üzere 7 ayrı şubesi bulunan Kolan Hastaneler Grubu "Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı yarınlarınızın güvencesi’ sloganına sahip. İstanbul Kolan Hukuk Bürosu ve Kolan Hastaneler Gurubunun Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Nedim Kolan, 2018 seçimlerinde Ağrı AKP Aday Adayı olmuştu.