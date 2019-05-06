Kocaeli'de fabrika kapandı, 645 işçi işten çıkarıldı

Kocaeli'de 1998 yılında kurulan ve 'İSO En Büyük 500 Şirket' listesinde Türkiye'nin 253. büyük firması olan Yıldız Sunta, üretimi durdurdu. 645 işçinin içerde kalan paralarını alamadan işten çıkarıldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan Türkiye'nin 253. büyük firması olan Yıldız Sunta, üretimi durdurdu. Sözcü'de yer alan habere göre, fabrikada yaklaşık 645 işçi işsiz kaldı, işçiler içerde kalan maaşlarını da alamadı.