Kocaeli Şehir Hastanesi’nde alacakları ödenmeyen işçiler iş durdurdu

Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçiler dün içerideki alacaklarının ödenmesi talebiyle iş bıraktı. Bugün ise şirket yetkilileri önceden bildirmeden işçilerin gün ortasında şantiyeyi terk etmelerini istedi. Şantiyeyi terk etmesi istenen işçiler arasında iş kazasında elinden yaralanan raporlu bir işçi de bulunuyor.

Kocaeli Şehir Hastanesinde işçiler sürekli eksik ödenen ücretleri, içerideki alacakları ve çalışma koşullarına karşı tepki gösteriyor. 6 bin ila 29 bin lira arasında değişen ücret alacakları olan işçiler dün şantiyede iş bıraktı. Bugün ise şirket yetkilileri tarafından önceden bildirim yapılmaksızın işçilerin şantiyeyi terk etmeleri istendi. İş çıkışı verilip verilmediği henüz belli olmayan işçiler arasında iş kazasında elinden yaralanan raporlu bir işçi de bulunuyor.

Şehir hastanesinin şantiyesinde alacakları için harekete geçen işçilerin, taşeron firma Asen Boya ve ana firma Gama Türkerler’in yetkilileriyle yaptıkları görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Bir kısmı eksik ücret ödenen bir kısmı ise uzun süredir ücret alamayan işçilerin 6 bin ila 29 bin lira arasında alacakları bulunuyor.

POLİS İŞÇİLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Dün şantiye içindeki yönetim binası önünde toplanarak şirket yetkilileriyle görüşmek isteyen işçilere polis engel olmaya çalıştı. Şantiyenin devlet-özel ortaklı bir işyeri olduğunu belirten polisin işçilere “Buraya karşı yaptığınız hareketler devlete karşı yapılmış sayılacak” demesi dikkat çekti.

“Burası devletin ise o zaman devlet hakkımız olan maaşların ödenmesini sağlasın” diyen işçiler polisin patronları koruyan tutumuna tepki gösterdi.

Bir süre sonra firma yetkilileri işçilerle görüşmek zorunda kaldı ancak bu görüşmeden bir sonuç alınamadı.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde alacakları ödenmeyen işçiler iş durdurduhttps://t.co/vLM7IgHDQ6 pic.twitter.com/hrGoeBnzB8 — soL Haber (@solhaberportali) February 22, 2019

İŞÇİLERE ŞANTİYEYİ TERK EDİN DENİLDİ

Akşam saatlerinde dağılan işçiler bugün alacaklarının ödenmesini beklerken, şirket yetkililerinin işçilerden şantiyeyi gün içinde terk etmelerini istediği öğrenildi. İş çıkışı verileceği önceden bildirilmeden bugün içerisinde aniden bu durum belirtildi.

Şantiyede daha önce eli yaralanan bir işçinin iş göremez raporunun geçerlilik süresi içerisinde günlük ücretinin işletilip işletilmediği henüz bilinmiyor. Sözkonusu işçiye de eğer iş çıkışı verildiyse bu durum raporlu olduğu süre dahilinde yapılmış olacak.

BİR İŞÇİ VİNCE ÇIKMIŞTI

Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesinde daha önce de bir başka taşeron firmanın işçileri de benzer bir durumla karşı karşıya kalmış ve bir işçinin vincin üzerine çıkarak eylem yapması sonucu işçiler bir miktar tahsilat yapabilmişti.

YEMEK, BARINMA VE TEMİZLİK MASRAFLARI İŞÇİDEN KESİLİYOR

Şantiyede işçiler zor şartlar altında çalışıyor. İşçilerin maaşından şantiyede ayarlanan yerlerde kalma parası olarak günlük 10,5 lira ve 3 öğün yemek için 17,5 lira kesiliyor. Ayrıca işçilerin kullandığı sabundan tuvalet kağıdına kadar birçok masraf taşeron firmalar üzerinden işçilere yansıtılıyor.

Geçtiğimiz günlerde şantiyede çalışan genç bir inşaat işçisi tıkanan boya pompasını açmaya çalışırken yüksek basınçla boyanın eline püskürmesi sonucu yaralandı. El derisi yırtılan işçi, kimyasal maddenin deri altına girmesi sonucu dört parmağını kaybetme tehlikesi yaşadı. 20 gün iş görmez raporu verilen işçi, bu sürenin sonunda tekrar muayene olacak. Sözkonusu işçinin de bugün şantiyeyi terk etmesi istenen işçiler arasında olduğu belirtiliyor.

