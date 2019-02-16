Koç 2018'de 5,5 milyar TL net kâr elde etti

Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre şirket 2018 yılında konsolide bazda toplam 143,2 milyar TL gelir elde ederken, 5,5 milyar TL ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, “2018’de piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle, büyüme, kârlılık ve verimlilik hedeflerimizle birlikte, likidite ve borçluluk yönetimine her zamankinden daha fazla önem verdik. Dengeli portföy yapımız, güçlü ihracat performansımız, etkin bilanço ve risk yönetimi anlayışımız finansal sonuçlarımıza olumlu olarak yansıdı. 2018 yılını sağlam bilanço yapımızı koruyarak tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada Çakıroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

2018 yılındaki 9 milyar TL'lik kombine yatırımla, son 5 senedeki toplam yatırımlarımız 37 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’nin özel sektör Ar-Ge harcamalarının yaklaşık yüzde 11'ini gerçekleştirerek yurt dışında ve yurt içinde rekabetçiliğimizi artırdık, teknoloji gücümüzü ve markalarımızın değerini yükselttik, birçok yenilikçi ürün ve hizmeti hayata geçirdik.

Sene içinde Yapı Kredi'nin sermayesini 4,1 milyar TL artırarak Türkiye'deki son 10 yılın en büyük bedelli sermaye artırımlarından birini başarılı bir şekilde tamamladık. 2019'un Ocak ayında da Yapı Kredi yurt dışı piyasalarda 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğine sahip tahvil ihracını gerçekleştirdi. Ayrıca, enerji üretim şirketimiz Entek, Eylül 2017'de Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi ihalesinde 1,3 milyar TL'lik en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı ve Mart 2018'de gerekli süreçlerin tamamlanması sonrasında santralleri devralarak işletmeye başladı. Bu gelişmeler hem bizim hem de yurt dışındaki yatırımcıların ülkemize duyduğu güvenin somut göstergeleridir.

