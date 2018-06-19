Kısa vadeli dış borç 125 milyar doları geçti: 2015'ten sonra ikinci rekor

Kurdaki artışa rağmen çevrilmesi gereken dış borç stokunun yüksekliğine bağlı olarak Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı. 2015'ten sonra rekor düzeye çıktı.

Merkez Bankası verilerine göre Nisan sonu itibariyle Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,5 artışla 125,5 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası Nisan ayına ait kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Nisan sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2017 sonuna kıyasla yüzde 6,5 artarak 125,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,7 artışla 70,7 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 7,6 yükselişle 54,8 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli borç stoku, Nisan 2018'de Ağustos 2015'te gördüğü 126,8 milyar dolar seviyesinden sonra gördüğü en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

KAMUNUN BORCU DAHA HIZLI ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu nisanda geçen yılın sonuna göre yüzde 12,1 artarak 27,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,2 yükselerek 100,7 milyar dolara ulaştı.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ DAHA YÜKSEK: 183,3 MİLYAR DOLAR

Bu dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 183,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 183,3 milyar dolar daha uzun vadeli kullanılmış kredilerden 1 yıldan az vadesi kalanlar da eklendiğinde Türkiye'nin bu yıl ödemesi gereken kısa vadeli dış borç miktarını ifade ediyor.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün payı yüzde 17,4, Merkez Bankası'nın payı yüzde 0,3 ve özel sektörün payı ise yüzde 82,3 oldu.

Kısa vadeli borcun artışında, Türkiye'ye ilişkin risk algısının artması, özel sektörün borç çevrimi için sıkışması gibi nedenlerle yüksek maliyetli, kısa vadeli borçlanmanın etkili olduğu düşünülüyor.