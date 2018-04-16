Kırşehir Şeker Fabrikası'nı alan şirketin arkasından da Cengiz çıktı!

300 bin lira sermayeyle kurulan, 330 milyon liraya Kırşehir Şeker Fabrikası’nı alan Tutgu Gıda’nın sırrı çözüldü. Şirketin sahibi İsmail Doğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Duygu Mühendislik İnşaat’ın, iktidara yakın patronlardan Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat’ın “alt yüklenici”si olduğu ortaya çıktı.

AKP'nin satışa çıkardığı şeker fabrikaları yandaş patronlara peşkeş çekilmeye devam ediyor. 300 bin lira sermayeyle kurulan, 330 milyon liraya Kırşehir Şeker Fabrikası’nı alan Tutgu Gıda’nın sırrı çözüldü.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre Kırşehir Şeker Fabrikası’nı 330 milyon TL ile alan Tutgu Gıda’nın sırrı çözüldü. 300 bin TL sermaye ile kurulan, beş yıldan bu yana şeker ihalesi dışında faaliyet göstermediği için "naylon şirket" iddiası ortaya atılan Tutgu Gıda’nın sahibinin bir de inşaat şirketi var. Tutgu Gıda’nın sahibi İsmail Doğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Duygu Mühendislik İnşaat’ın, 17-25 Aralık'ın simge isimlerinden Mehmet Cengiz’in Cengiz İnşaat’ı başta olmak üzere yüz milyonlarca liralık projelerin “alt yüklenicisi” olduğu ortaya çıktı.

İnşaat alanındaki ilişkiler ağı, şeker fabrikasını alarak ilk kez gıda işine giren inşaat şirketinin gizemini de çözüyor. Şirket, alt yüklenicilik dışında kamudan aldığı ihalelerle ihya olmuş. Duygu İnşaat, Karayolları Genel Müdürlüğünün iki ihalesini 600 milyon TL’lik teklifle almış ve bu ihale tutarının yarısıyla şeker fabrikası için ödeyeceği parayı çıkarmış.

Kırşehir şeker fabrikası ihalesine 11 firma teklif vermişti. İhaleyi, 330 milyon TL’yle Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. kazandı. İhalenin ardından şirketle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mart 2013’te 300 bin TL sermaye ile kuruldu. Şirket sahibi İsmail Doğan’ın kamuoyunca tanınan bir isim olmaması; hiçbir faaliyet göstermeyen şirketin, beşinci yılında, 300 bin lira sermaye ile 325 milyon liralık fabrikayı alması "naylon şirket" iddiasını gündeme getirdi.

İNŞAAT ŞİRKETİ DE VAR

İsmail Doğan’ın inşaat şirketi de bulunuyor. Doğan, Tutgu Gıda ve Duygu İnşaat şirketlerine iki kız çocuğunun adını vermiş. İnşaat şirketine dahil olan iki firma ise şöyle: Tutgu Gıda Turizm ve TAŞ- YAPI Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Duygu Mühendislik’in devam eden projelerinde en dikkat çekici nokta, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sırasında adı gündemden düşmeyen Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz’in aldığı önemli ihalelerin alt yüklenicisi olması. İşte o projeler:

1- Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “Bingöl Kiğı- Yedisu Yolu Yapım İşi” ihalesini Cengiz-Özaltın girişimi alır. Alt yüklenici Duygu Mühendislik İnşaat olur.

2- Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün açtığı “Elazığ Demiryolu Projesi”ni Cengiz-Özaltın-Samsung ana yüklenici olarak alır. Alt yüklenici yine Duygu Mühendislik İnşaat olur.

3- Duygu Mühendislik, Kolin- Limak ortak girişiminin aldığı ‘Kahramanmaraş-Göksün Yol ve Tünel Yapım İşi 1. Kısım’ ihalesinin de alt yüklenicisi olur.

Şirketin alt yüklenici olarak büyük projelerden kazandığı yüz milyonlarca liralık işler dışında Karayolları’ndan tek ihalede 516 milyon TL’lik ihale almış. Şirketi, 2016 yılında “Kahramanmaraş-Göksun-6. Bölge Hududu Yolu”’ ihalesini 515 milyon 824 bin 841 TL teklifiyle almış. Şirket 2014’te de aynı bölgede başka bir ihaleyi de 85 milyon TL’lik teklifle aldı. Şirketin kazandığı ihale tutarı milyar TL’yi geçiyor.

KAMUDAN ALDIĞI İŞLERLE İHYA OLMUŞ

Kamudan çok sayıda iş alan şirket Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ihalelerine abone olmuş. Devam eden projeleri arasında ise AKP’li Nevşehir Belediyesi’nin “AVM ve otel inşaatı yapım işi” de var. Şirket burada ‘ana yüklenici’ olarak gözüküyor. Sadece AVM için 55 milyon dolar para harcandı.