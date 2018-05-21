'Kırılgan Beşli'nin en kırılganı

TL’nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 2’yi aşarken, değer kaybı yıl başından bu yana yüzde 20’yi geçti. TL, ‘Kırılgan Beşli’ olarak adlandırılan ülkelerin para birimleri içinde en fazla değer kaybeden para oldu. Günlük dalgalanmada da en olumsuz seyir TL’de görüldü.

TL’de bugün dolar karşısında yüzde 2’den fazla değer kaybetti. Dolar/TL 4,60’ı görürken, avro/TL de 5,40’ı aştı.

BEŞLİNİN EN KIRILGANI TÜRKİYE

TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yıl başından bu yana yüzde 20’yi geçerken, “Kırılgan Beşli” olarak adlandırılan Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye’nin içinde bulunduğu grupta en fazla değer kaybeden para birimi TL oldu. Türkiye’nin ardından en yüksek değer kaybı yüzde 13 ile Brezilya realinde görüldü. Endonezya para biriminin değer kaybı 5, Hindistan rupisinin yüzde 7, Güney Afrika randının ise yüzde 3 civarında oldu. TL günlük bazda da en çok değer kaybeden para birimi oldu.

GÜNLÜK KAYIP DA ÇOK YÜKSEK

“Gelişmekte olan ülkeler” para birimleri bugün dolar karşısında yüzde 1 değer kazancıyla, yüzde 0,15 değer kaybı arasında dalgalandı. TL, yüzde 2 değer kaybıyla bu aralığın çok dışında bir seyir gösterdi.