Kırıkkale’de akaryakıt deposunda patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde özel bir şirkete ait akaryakıt numune deposunda meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi.
Rafineri yolu üzerinde bulunan özel akaryakıt numune deposunda kontrol yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.
Patlama sırasında depoda bulunan işçi İsmail Sönmez (37) hayatını kaybetti. Sönmez’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
İtafiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldıklarını duyurdu.