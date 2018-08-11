Kılıçdaroğlu'nun reçetesindeki Ekonomik Sosyal Konsey nedir?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hükümete 'ekonomik kriz reçetesi' olarak önerdiği 13 maddeden ilki, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (ESK) üç ayda bir düzenli olarak toplanması oldu. 1995'te başbakanlık genelgesiyle kurulan ESK'nin bugüne dek asli işlevi, patronların ve sermaye gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda ortak görüş belirlemek oldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun yeniden canlandırılması önerisinde bulunduğu ESK'nin asıl görevleri...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hükümete 'ekonomik kriz reçetesi' olarak önerdiği 13 maddeden ilki, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (ESK) üç ayda bir düzenli olarak toplanması oldu. 1995'te başbakanlık genelgesiyle kurulan ESK'nin bugüne dek asli işlevi, patronların ve sermaye gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda ortak görüş belirlemek ve bu görüşlerle ilgili "toplumsal uzlaşma" ve işbirliği sağlamak oldu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun yeniden canlandırılması önerisinde bulunduğu ESK'nin asıl görevleri...

ÇİLLER'İN GENELGESİYLE BAŞLADI, YASASINI KEMAL DERVİŞ MECLİS'TEN GEÇİRDİ

Ekonomik ve Sosyal Konsey 1995'te Tansu Çiller'in başbakanlığı dönemimde bir genelgeyle oluşturuldu. Kuruluş kanunu 11 Nisan 2001'de Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde, Kemal Derviş'in "15 günde 15 yasa" adı altında Meclis'ten geçirttiği yasalar arasında yer aldı.

O dönemde sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı tarafından üstlenilen ESK, hükümet ve bürokrasinin iş dünyası, sermaye grupları, patron temsilcileri ve işçi-memur sendikalarıyla bir araya geldiği kurul olarak tanımlandı. Her ne kadar kurulda işçi ve memur sendikaları da yer alsa da, bu yer alış göstermelik oldu. ESK'nin asli işlevi, sermaye grupları ve patronların ihtiyaçları doğrultusunda ortak görüşler belirlemek ve bu görüşlerle ilgili toplumsal uzlaşma ve işbirliğini sağlamaya çalışmak oldu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce ESK'nin yapısı şu bileşenlerden oluşuyordu: Başbakan yardımcıları, devlet bakanları, maliye, çalışma ve sosyal güvenlik, tarım ve köyişleri, sanayi ve ticaret, enerji ve tabii kaynaklar bakanları, DPT ve gümrük müsteşarları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'ndan ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden üçer üye ile Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve Türkiye Kamu Sen'den üyeler.

Kurulduğu dönemde pek çok polemiğe konu olan, kimi zaman toplanamayan ESK, çoğunlukla hükümet üyelerinin çoğunluğu oluşturduğu bir yapıdan ibaret kaldı.

AKP İKTİDARA GELİR GELMEZ SAHİP ÇIKTI

3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP, hükümeti kurma hazırlıklarına başladığında ESK'yi gündeme aldı. Kemal Derviş'in "15 günde 15 yasa" sloganı ile Meclis'ten geçirdiği ESK yasasına işlerlik kazandırılması vaadi, AKP'nin ilk vaatlerinden biri oldu.

YENİ SİSTEMDE ESK'DE KİMLERİN YER ALACAĞINA CUMHURBAŞKANI KARAR VERECEK

Geçen ay çıkan bir KHK'yle ESK'nin yeni yapısı belirlendi. Ekonomik ve Sosyal Konsey’de kimlerin yer alacağına artık Cumhurbaşkanı karar verecek.

ESK’nin yapısı tamamen değiştirildi. Eski yasada ESK’de bakanlar ve devlet kurumlarından temsilcilerin yanı sıra işçi kesimi adına Türk-İş, Hak-İş ve DİSK temsilcileri de yer alıyordu. Bunun yanı sıra patron tarafı ve esnaf konfederasyonları temsilcileri de kurulda temsil ediliyordu. Artık ESK üyelerinin kimler olacağı doğrudan Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Konseyin çalışma usul ve esasları da yine cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN REÇETESİNDE BİR NUMARALI ÖNERİ

Üyelerinin Erdoğan tarafından belirleneceği ESK'nin düzenli olarak toplanması, Kılıçdaroğlu'nun ekonomik kriz reçetesinde bir numaralı öneri oldu.