KHK'liden Arınç'a tepki: Bizim mücadelemize bulaşmasın

Bülent Arınç'ın maaşının yarısını KHK'lilere bağışlayacağını açıklamasına tepkiler sürüyor. KHK ile ihraç edilen eski bir kamu emekçisi soL'a konuştu: Biz onların vereceği sadakaya muhtaç değiliz, kaldı ki verdiğim mücadele çok meşru. Bülent Arınç belli bir kesime şirin görünmek için yaptığı açıklamalarla bizim mücadelemize bulaşmasın.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden alacağı maaş tartışma yaratırken, Arınç'ın tepkiler üzerinde sarf ettiği "edepsiz" sözleri de çok konuşuldu. Arınç önceki akşam katıldığı TV programında bu ifadesine açıklık getirmeye çalışırken maaşının yarısını da KHK'lilere bağışlayacağını söyledi. Arınç'ın bu sözleri KHK'lilerin tepkisine yol açtı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski bir kamu emekçisi soL'a yaptığı açıklamada "Yaşadıklarımı, ülkeye yerleştirdikleri cemaat ve tarikatların pastasından beslenip kasasını dolduranlar değil, bu ülkenin emekçileri anlar. Bülent Arınç belli bir kesime şirin görünmek için yaptığı açıklamalarla bizim mücadelemize bulaşmasın" dedi.

İşte isminin yayımlanmaması kaydıyla konuşan KHK'linin sorularımıza yanıtları:

KHK süreciniz nasıl başladı?

Bir kamu kurumunda 4 yıldır memur olarak çalışıyordum. KESK üyesi olan bütün arkadaşlarla tek tek çağırılarak açığa alındığımız tarafımıza tebliğ edildi. 2 ay sonra yayınlanan KHK ile de görevime son verildi. Neden ihraç edildiğimizle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

'AKP'NİN KAMU KURUMLARINDA SOLCULARI TASFİYE OPERASYONU'

Hakkımızda soruşturma yürütülüp yürütülmediğini öğrenmek için adliyeden sicil kaydı almak istediğimizde vermekten imtina ettiler. Sicil kayıtlarını kavga dövüş aldık ve hakkımızda yürütülen bir soruşturma olmadığını da öğrenmiş olduk. Bu ihraç sürecinin aslında AKP'nin kamu kurumlarında solcuları tasfiye operasyonu olduğunu da görmüş olduk.

Şu an çalışıyor musunuz? İş bulma süreciniz nasıl oldu ?

Şu anda işsizim. Bir kere üniversite diplomanız bu süreçte geçerliliğini yitiriyor. İhraç edildikten sonra birtakım işlerde çalıştım. Ancak bulduğum işler geçici ve çalışma koşulları zor, iş tanımı ve mesai kavramı olmayan işlerdi.

İş hayatı dışında başka zorluklar yaşadınız mı ?

Ailem ve dostlarımdan, ihraç edildikten sonra hep destek gördüm. Bunun dışında maddi olarak birtakım kısıtlamalara gitmek zorunda kaldım. Sosyal yaşantım da buna paralel olarak olumsuz etkilendi. En basiti bir sinemaya gitmek bile benim için çok lüks bir durum.

'YAŞADIKLARIMI CEMAATLERİN PASTASINDAN BESLENENLER DEĞİL EMEKÇİLER ANLAR'

Arınç'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Alay ediyorlar bizimle. Bu ülkede pek çok işsiz var. Yaşadıklarımı; ülkeye yerleştirdikleri cemaat ve tarikatların pastasından beslenip kasasını dolduranlar değil bu ülkenin emekçileri anlar.

Evet, KHK ile ihraç edildiğim için bazı özel sıkıntılar yaşıyorum ama işsizlik ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan milyonlarca emekçi var bu ülkede. Biz onların vereceği sadakaya muhtaç değiliz, kaldı ki verdiğim mücadele çok meşru. Bülent Arınç belli bir kesime şirin görünmek için yaptığı açıklamalarla bizim mücadelemize bulaşmasın.