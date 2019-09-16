KFC işçileri sömürüyü anlattı: Fazla mesai, ödenmeyen primler, tazminatsız işten çıkarma

ABD'li fast food zinciri KFC, sağlıksız üretim koşullarının ardından şimdi de işçilere yoğun sömürü ve baskıyla gündeme geldi.

Daha önce sağlıksız koşullarda üretim yapılan mutfaklarıyla çeşitli defalar gündeme gelen ABD’li fast food zinciri KFC’yi bu kez çalışanlar yoğun sömürü ve haksızlık manzaralarıyla anlattı.

Bazı KFC çalışanları ve haksız yere tazminatsız işten çıkarılan eski bir KFC çalışanı Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşarak yaşadıkları sömürüyü ve haksızlıkları anlattı.

MOBİNG, FAZLA MESAİ, HAKSIZ İŞTEN ÇIKARMALAR

Uzun yıllardır KFC’de çalışan ve tazminatsız işten çıkarılan eski KFC çalışanı sürekli olarak mobinge maruz kaldıklarını, fazla mesai yaptıklarını ve karşı çıkanların da kendisi gibi haksız yere işten çıkarıldığını aktardı. Şubeye gelen malzemelerin sistemin yanlış hesaplaması nedeni ile eksik ya da fazla kullanılıyormuş gibi görünmesi durumunda ya da bazı malzemelerde müşteri kullanımı gibi sebeplerden eksik çıktığında çalışanların tümüne hırsız muamelemesi yapıldığını belirtti. KFC emekçisi, fazla mesaiye kalmak zorunda olduklarını ve mesai ücretlerinin ise kesinlikle ödenmediğini söyledi. Birgün hiç beklemediği bir anda SGK mesajıyla işten çıkarıldığını öğrendiğini ve uzun yıllar KFC’de çalışmasına rağmen tazminatını ve hiçbir yasal hakkını alamadığını dile getirdi.

''MESAİ ÜCRETLERİ ÖDENMİYOR''

İşçilerin aktardığına göre, özellikle son bir yıldır çalışma saatleri çok artmış durumda. Günde 11-12 saate varan sürelerle ve bazen bir ay hiç izin kullanmadan çalıştırılan işçiler, fazla mesai ücretlerinin ve primlerinin ödenmediğini dile getirdi.

''PRİM ALMAK İMKANSIZ''

Firmanın hedefi tutturan çalışanlara prim vermemek için son gün hedefleri değiştirdiğini ya da sudan sebeplerle çalışanlara yazılı ihtar çektiğini belirten işçiler bu sayede çalışanların ya yazılı ihtar aldıkları için ya da son gün hedef değiştiği için prim almalarının imkansız hale getirildiğini söylüyorlar.

İşçilerin bazı aylar "iş olmadığı" gerekçesiyle az saat çalıştırılıp maaşlarının da bu sebeple eksik yattığı bile oluyor.

İŞÇİLER ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRDI

Tüm bunlara sesini çıkaranların ise işten çıkarılmkla tehdit edildiğini, toplantılarda bu yönde baskı yapıldığını belirten işçiler, son zamanlarda yaklaşık on çalışanın tazminatsız ve ihbarsız işten çıkarıldığını bildiklerini ilettiler. Ancak artık firmanın tehditlerinden korkmadıklarını ve bir araya gelip hakları için mücadele edeceklerini söyleyen işçiler tüm KFC çalışanlarına da bu yönde çağrıda bulunarak Patronların Ensesindeyiz ağında bir araya gelmeye davet ettiler.