KESK'ten 'zam' açıklaması: Toplu sözleşme derhal yenilenmelidir

Kamu emekçilerine yapılan yüzde 10,69'luk zam sonrası bir açıklama yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), '5 milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin gerçekleşen enflasyonla daha fazla ezilmesine son verilmesi için hükmünü çoktan yitiren söz konusu toplu sözleşme derhal yenilenmelidir' ifadelerini kullandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), kamu emekçileri ve emeklilere yapılan yüzde 10,69'luk zam sonrası bir açıklama yaptı.

"2017 yılında yandaş konfederasyon yönetimi ile hükümet arasında varılan mutabakata göre kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşlarında 2019 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 4 ikinci altı aylık dönemi için yüzde5 artış yapılması kararlaştırılmıştır. Oysa Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programına göre 2019 yılı enflasyon hedefinin yüzde 15.9 olduğu açıklanmıştır" denilen açıklamada, "Dolayısıyla 5 milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin gerçekleşen enflasyonla daha fazla ezilmesine son verilmesi için hükmünü çoktan yitiren söz konusu toplu sözleşme derhal yenilenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine ve vergi dilimi soygununa son verilmesinin istendiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı: