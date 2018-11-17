KESK'ten miting: Krizin faturasını ödemeyeceğiz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) çağrısıyla İzmir’de "yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı bölge mitingi" düzenledi. Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge İzmir dışında Muğla, Aydın, Manisa, Denizli, Balıkesir, Uşak illerinden de katılımlar oldu.
KESK ve DİSK'e bağlı sendikaların yanı sıra aralarında CHP, HDP, EMEP, Haziran Hareketi, Halkevleri'nin de bulunduğu siyasi parti ve kitle örgütlerinin katıldığı mitingte şu talepler dile getirildi:
KESK İzmir Şubeler Platformu adına açılış konuşmasını yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı, “İşçi-kamu emekçisi ayırt etmeksizin işyerlerimizde, bürolarımızda, fabrikalarda, atölyelerde, sanayi havzalarında, emekçi semtlerinde bir arada duralım, dayanışmamızı da mücadelemizi de birlikte büyütelim. AKP iktidarının sermaye politikalarını ve gerici reformlarını birlikte püskürtelim” dedi.
Mitinginde KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen konuştu. Sözlerine direnişteki işçi ve emekçileri selamlayarak başlayan Gezen, hayatın her hücresine nüfuz eden bir ekonomik krizle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Gezen, “Siyasi iktidar ‘kriz mıriz yok hepsi manipülasyon’ dese de, resmi veriler bile ülkede yaşanan krizi teyit ediyor” ifadelerini kullandı. Ülkenin emekçileri ve yoksullaştırılmış halkının yıllardır sömürü ve yağma düzeninden beslenenlerin faturasını ödediğini ifade eden Gezen, “Soma’dan Ermenek’e iş cinayetlerinde fatura bize kesildi. İnsan hakları ihlalleriyle, darbelerle, sıkıyönetimle, KHK’lerle OHAL’le, OHAL’i kalıcı hale getiren otoriter baskıcı rejimle, sendikal hak ihlalleri ile OHAL-KHK’leriyle, sorgusuz sualsiz ihraçlar, açığa almalar, sürgünlerle fatura hep bize kesildi” dedi.