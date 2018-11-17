KESK'ten miting: Krizin faturasını ödemeyeceğiz

KESK'in çağrısıyla İzmir'de düzenlenen 'yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı bölge mitingi' Gündoğdu meydanında gerçekleştirildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) çağrısıyla İzmir’de "yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı bölge mitingi" düzenledi. Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge İzmir dışında Muğla, Aydın, Manisa, Denizli, Balıkesir, Uşak illerinden de katılımlar oldu.

KESK ve DİSK'e bağlı sendikaların yanı sıra aralarında CHP, HDP, EMEP, Haziran Hareketi, Halkevleri'nin de bulunduğu siyasi parti ve kitle örgütlerinin katıldığı mitingte şu talepler dile getirildi:

Elektrik, doğalgaz, su, akaryakıt, ekmek, toplu taşıma gibi temel ihtiyaçlara yapılan zamlar geri alınsın

Tüm yükü emekçilerin sırtına yıkan vergi adaletsizliğine son verilsin

Kriz bahanesi ile yaşanan işten çıkarmalara, ücretsiz izinlere son verilsin

Başta asgari ücret olmak üzere ücretlerimizde-maaşlarımızda yaşanan erimenin gerçek enflasyona göre satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak telafi edilsin

Toplu sözleşmeleri yenilensin

OHAL KHK’leri ile herhangi bir hukuki delil ve mahkeme kararı olmadan işinden, ekmeğinden edilen tüm kamu emekçileri işe iade edilsin

Kadınların sürekli ve güvenceli işlerde istihdam edilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılsın, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçe hakkı hayata geçirilsin

KESK İzmir Şubeler Platformu adına açılış konuşmasını yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı, “İşçi-kamu emekçisi ayırt etmeksizin işyerlerimizde, bürolarımızda, fabrikalarda, atölyelerde, sanayi havzalarında, emekçi semtlerinde bir arada duralım, dayanışmamızı da mücadelemizi de birlikte büyütelim. AKP iktidarının sermaye politikalarını ve gerici reformlarını birlikte püskürtelim” dedi.

Mitinginde KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen konuştu. Sözlerine direnişteki işçi ve emekçileri selamlayarak başlayan Gezen, hayatın her hücresine nüfuz eden bir ekonomik krizle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Gezen, “Siyasi iktidar ‘kriz mıriz yok hepsi manipülasyon’ dese de, resmi veriler bile ülkede yaşanan krizi teyit ediyor” ifadelerini kullandı. Ülkenin emekçileri ve yoksullaştırılmış halkının yıllardır sömürü ve yağma düzeninden beslenenlerin faturasını ödediğini ifade eden Gezen, “Soma’dan Ermenek’e iş cinayetlerinde fatura bize kesildi. İnsan hakları ihlalleriyle, darbelerle, sıkıyönetimle, KHK’lerle OHAL’le, OHAL’i kalıcı hale getiren otoriter baskıcı rejimle, sendikal hak ihlalleri ile OHAL-KHK’leriyle, sorgusuz sualsiz ihraçlar, açığa almalar, sürgünlerle fatura hep bize kesildi” dedi.