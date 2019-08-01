KESK üyelerine polis saldırısı: Gözaltılar var

KESK üyelerinin Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde yapmak istediği eyleme polis saldırdı.

Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yapılan yürüyüşte KESK üyeleri taleplerini Bakanlık'a sunacaktı.

Saldırı sonrası bazı KESK üyelerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Tarim Orkam Sen Genel Baskani Hamit Kurt, Kesk MYK Üyemiz İlhan Yiğit, Haber Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu, SES Kadın Sekreteri Selma Atabey,ın da bulunduğu çok sayıda KESK’li gözaltına alındı, polisin saldırısı sonucu yaralananlar var. Yılmıyoruz, #TİStaleplerimizden pic.twitter.com/J1t44Xea9S

— Eğitim Sen Adana (@egitimsenadana) August 1, 2019