KESK üyelerine polis saldırısı: Gözaltılar var

Kamu emekçilerinin yeni toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Ankara'ya yürüyüş gerçekleştiren KESK üyelerine polis saldırdı.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 01 Ağustos 2019 15:03

KESK üyelerinin Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde yapmak istediği eyleme polis saldırdı.

Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yapılan yürüyüşte KESK üyeleri taleplerini Bakanlık'a sunacaktı.

Saldırı sonrası bazı KESK üyelerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

 