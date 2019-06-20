KESK seçime ve ihraçlara ilişkin tavrını Şişli’de basın açıklamasıyla duyuracak

KESK İstanbul Şubeler Platformu, kamuda ihraçlara ve İstanbul seçimlerine ilişkin tavrını Cumartesi günü Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi önünde yapacağı basın açıklamasıyla duyuracak.

KESK İstanbul Şubeler Platformu, kamuda ihraçlara ve İstanbul seçimlerine ilişkin tavrını deklare etmek üzere 22 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi önünde bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Açıklamaya Türkiye’nin tüm illerinden gelecek olan Eğitim-Sen Şube başkanlarının da katılacağı belirtildi.

İhraç edilen üyelerinin işe geri dönme mücadelesini kentin ve yurdun çeşitli meydanlarında sürdürdüğünü belirten KESK İstanbul Şubeler Platformu’ndan yapılan açıklamada KHK’lerle ihraç edilenlere ilişkin bilgiler verildi: