KESK seçime ve ihraçlara ilişkin tavrını Şişli’de basın açıklamasıyla duyuracak

KESK İstanbul Şubeler Platformu, kamuda ihraçlara ve İstanbul seçimlerine ilişkin tavrını Cumartesi günü Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi önünde yapacağı basın açıklamasıyla duyuracak.
KESK İstanbul Şubeler Platformu, kamuda ihraçlara ve İstanbul seçimlerine ilişkin tavrını deklare etmek üzere 22 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi önünde bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Açıklamaya Türkiye’nin tüm illerinden gelecek olan Eğitim-Sen Şube başkanlarının da katılacağı belirtildi.
İhraç edilen üyelerinin işe geri dönme mücadelesini kentin ve yurdun çeşitli meydanlarında sürdürdüğünü belirten KESK İstanbul Şubeler Platformu’ndan yapılan açıklamada KHK’lerle ihraç edilenlere ilişkin bilgiler verildi:
- "İki yıl süren OHAL sürecinde 36 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılırken, toplam 135 bin 144 kamu görevlisi hukuken kendilerini savunma hakkı tanınmadan, tamamen siyasi ve idari tasarruflar sonucunda hukuksuz bir şekilde ihraç edilmiştir.
- KHK’ler ile MEB’den 34 bin 393 kişi, Yükseköğretim Kurumlarından 7 bin 312 kişi (5 bin 904 akademisyen, bin 408 idari personel) kamu görevinden çıkarılmıştır.
- 15 Temmuz darbe girişimi sürecine katıldıkları iddiasıyla ihraç edilen asker sayısı 15 bin 584, polis sayısı ise 32 bin 93 iken benzer suçlamalardan dolayı eğitimde yaşanan toplam ihraçların sayısı 41 bin 705’tir.
- Konfederasyonumuza bağlı işkollarında ise toplam ihraç sayısı 4905’tir."