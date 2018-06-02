KESK: Gözaltılar serbest bırakılana dek alandan ayrılmayacağız

Bakırköy’de KHK’lerle işten atılan KESK üyelerinin oturma eylemine saldıran polisin 13 kişiyi gözaltına almasını protesto etmek için saat 17.00’de basın açıklaması yapmak isteyenlere de polis saldırdı. Toplam gözaltı sayısının 27 olduğu öğrenilirken akşam saatlerinde yapılan basın açıklamasında 'gözaltına alınanlar serbest bırakılana kadar bu alandan ayrılmayacağız' denildi.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 67. haftasında oturma eylemlerini sürdüren KESK üyelerine yönelik polis saldırısını kınamak için yapılan basın açıklamasına da polis saldırdı. Toplam gözaltı sayısının 27 olduğu ve gözaltına alınanların Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ikinci polis saldırısının ardından DİSK, KESK, TTB ve TMMOB üyeleri saat 19.00’da yeniden meydanda toplandı.

“Faşizme karşı omuz omuza”, “AKP gidecek, biz kalacağız”, “Gözaltılar serbest bırakılsın”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında polisin saldırıları kınanarak gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması istendi.

Bakırköy Kaymakamlığı’nın eylem yasağı gerekçesiyle gerçekleştirildiği bildirilen polis saldırısının protesto edildiği eylemde, KESK İstanbul Şubeler Platformu adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

'EMEKÇİLER SEÇİM DÖNEMLERİNDE TALEPLERİNİ DİLE GETİRME HAKKINA SAHİPTİR'

“67 haftadır gerçekleştirdiğimiz direnişimiz bugün Kadıköy Boğa alanı ve Bakırköy Özgürlük Meydanı’nın yanı sıra Vatan Emniyet Müdürlüğü’nü de kapsayarak sürüyor. Saat 14.00’te arkadaşlarımızın alana girmesi esnasında engellenmeleri ve ardından müdahale edilerek gözaltına alınmaları hukuki değildir. 67 haftadır halkın desteğiyle devam eden eylemimizin hiçbir güvenlik sorunu yaratmamış olduğu biliniyor. Bugün güvenlik tehdidi ilan edilerek yapılan müdahaleyi anlamıyor ve kabul etmiyoruz. Herkes gibi emekçiler de seçim dönemlerinde taleplerini yüksek sesle dillendirme hakkına sahiptir. Saat 14.00’te ilk olarak alınan 13 arkadaşımız ve onlara destek olmak için geldiklerinde gözaltına alınan 14 arkadaşımız bırakılıncaya kadar bu alandan ayrılmayacağız.”

Açıklamada İstanbul Valiliği’nin sürece müdahale ederek, Bakırköy Kaymakamlığı tarafından alınan, emekçilerin seçimlerde sesinin duyulmasını engellemeye yönelik eylem yasağı kararını geri alması çağrısında bulunuldu.

Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndaki polis saldırısında KESK üyelerine destek olan HDP ve CHP seçim stantlarına da polisin saldırdığı ve parti üyelerinden gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

