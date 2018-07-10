Kepez ve Hayrabolu'da iş cinayetleri: İki işçi yaşamını yitirdi

Antalya'da sanayi sitesinde elektrik akımına kapılan 39 yaşındaki işçi İhsan Boz ve Hayrabolu OSB'de bir fabrikada tamir için çatıya çıkan 26 yaşındaki Birol Altıngür yaşamını yitirdi.

Antalya'da sanayi sitesinde elektrik akımına kapılan 39 yaşındaki işçi İhsan Boz yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5002 Sokak üzerindeki bir oto kaporta atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan evli ve üç çocuk babası İhsan Boz, tamir yaptığı sırada henüz bilinemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları Boz'u ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Boz müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

HAYRABOLU OSB'DE İŞ CİNAYETİ

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada, tamir için çatıya çıkan Birol Altıngür isimli işçi, dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Altıngür'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altıngür'ün cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.