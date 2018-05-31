Kemal Türkler’in katilinin suç ortağı ve ağabeyi MHP milletvekili adayı

1980’de DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’i öldüren faşist katil Ünal Osmanağaoğlu’nun ağabeyi ve suç ortağı Tamer Osmanağaoğlu’nun milletvekili adaylığına tepki gösteren Birleşik Metal-İş, KETEV ve Kemal Türkler ailesi, yaptıkları ortak açıklamada ‘Meclis eli kanlı, karanlık kişilerin yuvası değildir’ dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) ve Kemal Türkler ailesi ortak bir açıklamayla, DİSK Başkanı Türkler’in katili Ünal Osmanağaoğlu’nun ağabeyi Tamer Osmanağaoğlu’nun milletvekili adaylığına tepki gösterdi.

‘MECLİS ELİ KANLI, KARANLIK KİŞİLERİN YUVASI DEĞİLDİR’

“Meclis eli kanlı, karanlık kişilerin yuvası değildir” denilen açıklamada, MHP İzmir 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Tamer Osmanağaoğlu’nun, Bahçelievler’de 7 TİP’li öğrencinin katledilmesi davasında idam cezası alan, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’i evinin önünde katleden ve davanın zaman aşımından düşürülmesinden sonra 2016’da tahliye olan Ünal Osmanoğlu’nun ağabeyi ve daha önemlisi suç ortağı olduğu belirtildi. Kemal Türkler’in öldürülmesinin ardından Ünal Osmanağaoğlu’nun ağabeyi Tamer Osmanağaoğlu’nun kimliğiyle yurtdışına çıkarıldığı hatırlatılan açıklamada “Avusturya’da uyuşturucu kaçakçılığından 3 ay tutuklu kaldıktan sonra ağabeylerinin talimatıyla, yine Tamer Osmanağaoğlu’nun kimliğiyle Türkiye’ye dönmüştü” denildi.

HER KURUM KENDİ TARİHSEL FİGÜRLERİYLE DEVAMLILIĞINI SAĞLAR

Her kurumun kendi tarihsel figürleriyle, şahsiyetleriyle örgütsel, kültürel devamlılıklarını sağladıklarına işaret edilen açıklamada “Her yapı geçmişten aldığı meşruiyetle, güçle bugünkü icraatlarını yerine getirir. Sizler nasıl ki bu kirli tarihle bugün gayri meşru bir rejim üretmeye çalışıyorsanız; biz emekçiler ve işçi sınıfı dostları da onurlu tarihimizden, demokrasi mücadelesi veren gencecik öğrencilerden, Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler’den aldığımız mirasla mücadelemizi sürdürüyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ARSIZCA BİR KARAR

“Bazı davaları zaman aşımından düşürerek, ellerinde halkın gerçek dostlarının kanı olanlara yardım ve yataklık edenleri kuzu postuyla meclise taşıyarak; emekçilerden, işçi sınıfı dostlarından gerçekleri kaçıramayacaksınız. Tamer Osmanoğlu’nun milletvekilliği adaylığı arsızca alınmış bir karardır. Bu arsız kararı ve karanlık şahsiyetin adaylığını kınıyor, takipçisi olacağımızı deklare ediyoruz.”

DAVADA İHMAL TESCİLLENDİ

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada Kemal Türkler davasında ihmalin tescillendiği de hatırlatıldı. Danıştay Kemal Türkler’i öldüren Ünal Osmanağaoğlu cezasız kaldığı için Türkler ailesine tazminat ödenmesine hükmetti.