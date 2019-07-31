Dün Diyarbakır'dan Karadeniz'e mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrilmiş, 25 işçi yaralanmıştı. Diyarbakır İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, yaşanan 'kazaya' ilişkin yaptığı açıklamada, 'İş kazaları ve iş cinayetleri kaderimiz değildir! Yoksulluk, ırgatlık kader değildir' dedi.

Dün Diyarbakır'dan Karadeniz'e fındıkta çalışmak üzere giden mevsimlik işçileri taşıyan minibüs Lice ilçesinde şarampole devrilmiş, meydana gelen kazada 10’u ağır 25 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Diyarbakır İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) yaşanan kazaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yapılan açıklamada inşaat işçilerinden sonra en fazla iş cinayeti ile karşı karşıya kalanların tarım işçileri olduğu vurgulandı.

''HER YIL YÜZLERCE TARIM İŞÇİSİ TRAFİK KAZALARINDA YAŞAMINI YİTİRİYOR''

Bölgedeki yurttaşların işsizlik ve yoksullukla karşı karşıya kaldığının belirtildiği açıklamada, ''Bölgemizde on binlerce insanın kadını, yaşlısı, çocuğuyla beraber göç edip Türkiye’nin farklı illerinde derme çatma çadırlarda, barınma yerlerinde sağlıksız bir şekilde yaşayıp güvencesiz çalıştığı bir gerçekliktir. Her yıl yüzlerce tarım işçisi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor. Mevsimlik tarım işçilerine dayatılan güvencesiz ve güvenliksiz çalışma koşulları, traktörlerin, kamyonların kasalarında yahut minibüslere kapasitenin çok üstünde bindirilerek yaptıkları yolculuklarla başlıyor. Kullanılan araçların ulaşım aracı olmaması, işçilerin yolcu kapasitesini aşacak şekilde taşınması bu yaşanan hadiselere sebebiyet vermektedir. Son olarak dün Lice’den Karadeniz’e fındık toplayıcılığı işi için yola çıkan iki aileden 25 kişi trafik kazasında yaralanmıştır” denildi.

IRKÇILIKLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR

Her yıl ölümlerle gündeme gelen mevsimlik tarım işçilerinin günde 12 saat düşük bir yevmiyeyle ve sigortasız çalıştığı ve gittikleri yerlerde ırkçı saldırılara maruz kaldıkları dile getirildi.

''YETKİLİLER SORUMLULUK ALMALIDIR''

Açıklamada ''İş kazaları ve iş cinayetleri kaderimiz değildir! Yoksulluk, ırgatlık kader değildir. Medeniyetlere beşiklik etmiş bir coğrafyada, ‘Verimli Hilal’ olarak bilinen yerde işsizlik/iş bulamama nedeni ile her yıl on binlerce kişinin mevsimlik tarım işçisi olarak başka bölgelere zorunlu olarak göç etmesini mevcut politik süreçlerin ekonomiye bir yansıması olarak görüyoruz. Bu ölümlerin ve iş kazalarının artık yaşanmaması, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma hayatı için yetkililerin acilen sorumluluk almaları gerektiğini yineliyoruz” ifadeleri yer aldı.