Kaymakamlık inşaatında iş cinayeti: 60 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Adana’da Yüreğir kaymakamlığın yeni binasının inşaatında çalışan 60 yaşındaki işçi, tahta iskelenin yıkılması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.
Abdurrahman Sarıyıldız, Adana’nın Yüreğir ilçesinde kaymakamlığın yeni binasının inşaatında çalışıyordu. İşçinin, üçüncü katın merdiven boşluğunda tavan sıvası yaptığı sırada, üzerinde çalıştığı tahta iskele yıkıldı. Sarıyıldız’ın 10 metre yüksekten beton zemine düşmesi üzerine çalışma arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri geldiğinde işçinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Sarıyıldız’ın ölüm haberine üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.