Kayıtlı işsizlik üniversite mezunlarında iki katına çıktı

İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsizlik son bir yılda genç kadınlarda yüzde 86 artarken genç erkeklerde yüzde 75 arttı. Lisans mezunları arasında işsiz sayısıysa yüzde 112 artış gösterdi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Haziran 2019 İstihdam İzleme Bülteni'ni yayımladı. Bültende TÜİK ve İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsizlikteki artışa dikkat çekildi.

Verilere göre 2019 Haziranı’nda kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2018’e göre 1 milyon 796 bin artmış oldu. Yine aynı verilere göre Nisan 2019’da 15 ve daha yukarı yaşta işsiz sayısı 4 milyon 202 bin oldu.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI GENÇ KADINLARDA YÜZDE 86, GENÇ ERKEKLERDE YÜZDE 75,5 ARTTI

TEPAV’ın raporuna göre Haziran 2019’da 15-24 yaş grubu genç kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2018’e göre yüzde 86 artış gösterirken, 15-24 yaş grubu genç erkeklerde kayıtlı işsiz sayısı yüzde 75,5 artış gösterdi. Tüm nüfusa bakıldığındaysa Haziran 2019’da kayıtlı kadın işsiz sayısı Haziran 2018’e göre yüzde 66,1’lik artışla 2 milyon 231 bin oldu. Yıllık farka bakıldığında kayıtlı kadın işsiz sayısının Haziran 2018’e göre 888 bin arttığı görüldü. Haziran 2019’da kayıtlı erkek işsiz sayısı Haziran 2018’e göre yüzde 71,1’lik artışla 2 milyon 186 bin oldu. Yıllık farka bakıldığında kayıtlı erkek işsiz sayısının Haziran 2018’e göre 908 bin arttığı görüldü.

LİSANS MEZUNLARINDA İŞSİZLİK GEÇEN SENEYE GÖRE İKİ KATINDAN DAHA FAZLA

Lisans mezunları arasında kayıtlı işsizlik 351 bin artarken onu 172bin artış ile önlisans mezunları takip etti. Bu durum lisans mezunlarında yüzde 112,1 oranında kayıtlı işsizliğin arttığı anlamına gelirken bu oran önlisans mezunlarında yüzde 67,9 oldu.