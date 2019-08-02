Kayıtlı işsizlik üniversite mezunlarında iki katına çıktı

İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsizlik son bir yılda genç kadınlarda yüzde 86 artarken genç erkeklerde yüzde 75 arttı. Lisans mezunları arasında işsiz sayısıysa yüzde 112 artış gösterdi.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
soL - Haber Merkezi
Cuma, 02 Ağustos 2019 15:18

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Haziran 2019 İstihdam İzleme Bülteni'ni yayımladı. Bültende TÜİK ve İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsizlikteki artışa dikkat çekildi.

Verilere göre 2019 Haziranı’nda kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2018’e göre 1 milyon 796 bin artmış oldu. Yine aynı verilere göre Nisan 2019’da 15 ve daha yukarı yaşta işsiz sayısı 4 milyon 202 bin oldu.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI GENÇ KADINLARDA YÜZDE 86, GENÇ ERKEKLERDE YÜZDE 75,5 ARTTI

TEPAV’ın raporuna göre Haziran 2019’da 15-24 yaş grubu genç kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2018’e göre yüzde 86 artış gösterirken, 15-24 yaş grubu genç erkeklerde kayıtlı işsiz sayısı yüzde 75,5 artış gösterdi. Tüm nüfusa bakıldığındaysa Haziran 2019’da kayıtlı kadın işsiz sayısı Haziran 2018’e göre yüzde 66,1’lik artışla 2 milyon 231 bin oldu. Yıllık farka bakıldığında kayıtlı kadın işsiz sayısının Haziran 2018’e göre 888 bin arttığı görüldü. Haziran 2019’da kayıtlı erkek işsiz sayısı Haziran 2018’e göre yüzde 71,1’lik artışla 2 milyon 186 bin oldu. Yıllık farka bakıldığında kayıtlı erkek işsiz sayısının Haziran 2018’e göre 908 bin arttığı görüldü.

LİSANS MEZUNLARINDA İŞSİZLİK GEÇEN SENEYE GÖRE İKİ KATINDAN DAHA FAZLA

Lisans mezunları arasında kayıtlı işsizlik 351 bin artarken onu 172bin artış ile önlisans mezunları takip etti. Bu durum lisans mezunlarında yüzde 112,1 oranında kayıtlı işsizliğin arttığı anlamına gelirken bu oran önlisans mezunlarında yüzde 67,9 oldu.

 
Cumartesi, 27 Temmuz 2019 12:42
Partili cumhurbaşkanlığı açıkladı: İlahiyatçılar, jeofizikçilerden ve arkeologlardan daha fazla kazanıyor
Cumhurbaşkanlığı, YÖK ve SGK verileriyle üniversite mezunlarının istihdam oranları, ortalama iş bulma süreleri, ortalama ücretleri gibi bir dizi veri yayınladı. Yayınlanan verilere göre mezun olduktan sonra iş bulma süresi en uzun olan bölümler arasında öğretmenlik, hukuk, psikolojik danışmanlık ve siyasal bilimler bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite tercihleri öncesinde, bölümlerin mezunlarının durumlarına yönelik bir veri tabanı hazırladı. “Üni-Veri” adı altındaki veri tabanı YÖK ve SGK verileri kullanılarak hazırlandı.

Yayınlanan istatistiklerde 2014-2018 döneminin verileri kullanılırken, mezuniyetten sonra ilk 12 ay iş bulma oranları, mezunların ilk işe girdiklerinde aldıkları ortalama ücret, kamuda işe girebilme oranı, iş bulma süreleri ve nitelik uyuşmazlıklarına yer verildi.

İŞ BULMA SÜRESİ EN UZUN OLANLAR HUKUKÇULAR

Ortalama iş bulma sürelerinin yer aldığı verilere göre, mezun olduktan sonra en hızlı iş bulanlar ortalama 4 ay 2 günle tekstil mühendisleri. Tekstil mühendislerini de sırayla iç mimarlar, mimarlar, konservatuvar mezunları ve endüstriyel tasarımcılar takip ediyor.

Ortalama iş bulma süreleri en uzun olanlarsa 17 ay 14 günle hukuk mezunları. Hukuk mezunlarının ardından piskolojik danışmanlık ve rehberlik mezunları, maliye mezunları, öğretmenler ve siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler mezunları takip ediyor.

İLAHİYATÇILAR, JEOFİZİKÇİLERDEN VE ARKEOLOGLARDAN DAHA FAZLA KAZANIYOR

İşe ilk başladıklarında aldıkları ortalama ücret en yüksek olan kesim tıp mezunları oldu. Tıptan sonra en yüksek ücretleri alanlarsa pilotaj mezunları, uçak mühendisleri, gemi mühendisleri, bilgisyar mühendisleri, maden mühendisleri, endüstri mühendisleri, elektrik ve elektronik mühendisleri ve ilahiyat mezunları oldu. En düşük ücretleri alanlar arasındaysa iç mimarlık mezunları, iletişim mezunları, antropoloji mezunları, arkeologlar ve jeofizik mühendisleri bulunuyor.

70 BÖLÜMÜN 52’Sİ 3 BİN LİRANIN ALTINDA ALIYOR

Listedeki 70 bölümden 52 sinin 3 bin TL’nin altında işe başladığı dikkat çekerken, 4 bin TL’nin üzerinde sadece 4 bölüm yer aldı.

 

 

 