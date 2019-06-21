Kayıtdışı ve çocuk çalıştırmanın yasak olduğunu söyledi, işten atıldı

Pierre Loti Teras Kafe'de dört yıldır yazları çalışan Ahmet Elgümüş, sigortasız çalıştırmanın ve çocuk işçiliğinin yasak olduğunu söyleyip işyerindeki haksızlığa karşı çıkınca işten çıkarıldı. soL'a konuşan Elgümüş tartışma esnasında sık sık 'Biz burada kimseyi zorla çalıştırmıyoruz' cümlesinin tekrarlandığını vurguladı.

İstanbul Pierre Loti Teras Kafe'de dört yıldır yazları çalışan Ahmet Elgümüş, işyerinde yaşanan haksızlığı, kayıt dışı istihdamı ve çocuk işçiliğini dile getirdiği için işten çıkarıldı.

Hizmet sektöründe çalışan işçilerin, müdürleri tarafından sürekli korkutulup çok zor şartlarda çalışmak zorunda olduğunu anlatan Elgümüş, ''Benim yaşım orada çalışanlardan biraz daha büyük olduğu için abileri gibi görüyorlardı. Bir çalışan arkadaşımız kendisine işe girerken 50 TL verileceği söylenmesine rağmen, 40 TL verildiğini bana söyledi. Gidip müdürle konuşması gerektiğini, bir yanlışlık olduğunu söyledim'' dedi.

Elgümüş bu diyaloğun üzerine müdürün yanına gelip ''Sen onların avukatı mısın? Sana ne oluyor? İstediğimize istediğimiz parayı veririz'' diyerek çıkıştığını söyledi. Yaşanan bu gerilimin ardından Elgümüş kayıt dışı çalıştırmanın ve çocuk işçi çalıştırmanın yasak olduğunu, bunlara uyulmadığı gibi insanlara söylenen paranın verilmesi gerektiğini belirttiğindeyse müdürden ''Biz burada kimseyi zorla çalıştırmıyoruz'' yanıtını aldığını aktardı.

'PATRONLAR ÇALIŞANLARIN ZAYIFLIKLARINDAN YARARLANIYOR'

Tartışmanın yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyleyen Elgümüş, tartışma esnasında sık sık ''Biz burada kimseyi zorla çalıştırmıyoruz'' cümlesinin tekrarladığını anlattı. Elgümüş, patronların hayat koşulları çok zor olan insanların zayıflıklarını kullanarak her şeyi yaptıklarını söyledi. Elgümüş çok büyük ihalelerle alınan bir işyerinde bunların yaşandığını, hizmet sektöründe piyasadaki birçok işyerinde çoğu işçinin benzer koşullara ses çıkarmadan çalıştıklarını söyledi.

'HİZMET SEKTÖRÜNDE SAĞLIK GÜVENCESİ YOK, ÇOCUK İŞÇİ ÇOK'

Elgümüş, ''Bu durum sektörde o kadar fazla benimsenmiş ki, kimse sesini çıkarmıyor. Bizim çalıştığımız yer çok büyüktü, sürekli merdiven inip çıkmak durumunda kalıyorduk. Masalara kocaman semaver koyuyoruz. Buralarda kaza riski çok büyük. Kaza olunca ne olacak? Üstü kapatılıyor. İnsanların sağlık güvenceleri yok, bunun sağlanması lazım. Ufak yaşta ve kayıt dışı çalıştırılan da çok yer var. Ücretler çok düşük ve tamamen söze dayalı. Burada çalışanlara her akşam ücretlerini aldıklarına dair kağıt imzalatıyorlar. Bu imzaladıkları kağıtlar üzerinden işçileri korkutmuşlar, bir şey söylerlerse patronun yaptırımı var sanıyorlar. Ben onlara bu kağıtları sadece para aldıklarına dair imzalattıklarını anlattım. Korkmalarına gerek olmadığını... İmza attıkları için bayağı korkmuşlar. Çok işsiz olduğu için işçileri en kötü şartlarda çalıştırıyorlar, hep tehdit ediyorlar'' dedi.

Elgümüş yarım saate yakın süren tartışma esnasında diğer çalışan arkadaşlarının kendisine yardım etmek istediklerini, ancak işten atılmamak için edemediklerini söyledi. Elgümüş, çalışma arkadaşlarına verdiği sözü tutacağını, çalışma koşullarının iyileşmesi ve haklarını alabilmeleri için elinden geleni yapacağını söyledi.

Elgümüş'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

Olması gereken düzen için mücadele ettiğim için söyleyenen tek şey; kimseyi zorla çalıştırmadıklarını dile getirmeleri .. Ne yazık ki insanlar orada çalışmak zorunda , gencecik arkadaşlarım aileleri ve gelecekleri için çalışmak zorunda. — Ahmet elgümüş (@elgumuss) 20 Haziran 2019