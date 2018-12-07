Kariyer günlerinde alışılmadık konuk

​Galatasaray Üniversitesi Behice Boran Kadın Atölyesi tarafından düzenlenen Alternatif Kariyer Günleri kapsamında, direnişlerinin 206'ncı günündeki Flormar işçileri üniversiteli öğrencilerle buluştu.

Tekellerin ve marka dünyasının üniversite yönetimi ve çeşitli kariyer kulüpleri tarafından her gün ağırlandığı GSÜ’de öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yıl da Alternatif Kariyer Günleri kapsamında üniversiteye işçileri davet ettiler.

Geçtiğimiz sene beyaz yakalı kadın emekçilerle buluşan Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü Behice Boran Kadın Atölyesi bu yıl da mavi yakalı kadın işçileri ağırladı.

İlk buluşma Flormar işçileriyle gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte öğrenciler Flormar işçileri direnişleriyle ilgili merak ettikleri soruları sordular.

Etkinliğin başında yaşadıklarını anlatan Flormar işçileri direniş sürecini ve direnişin 206'ncı gününde soğukta hâlâ soba yakamadıklarını, çadır kuramadıklarını, özellikle iktidarın ve işverenin baskısını üzerlerinde hissettiklerini de belirttiler.

Öğrencilerden birinin “Biz sizin için ne yapabiliriz” demesi üzerine bir Flormar işçisi “Flormar’ı boykot edin. Boykot ettirin. Flormar mağazasının önünden geçerken bizleri ve direnişimizi, soğukta neden beklediğimizi düşünün. Sınıf bilincini bizler yeni kazandık, sizler de kazanın. Tarafınızı bilin” diye yanıtladı.

'İYİ Kİ BU HATA YAPILMIŞ; SINIF BİLİNCİNE VARDIK'

Etkinlik direnişteki işçilerin öğrencilere "Tarafınızı bilin, sınıfınızın yanında olun" tavsiyesiyle devam etti: “Evet, sendikalı olduğumuz bir hata sonucu ortaya çıktı ama iyi ki de çıktı. Bizler sınıf bilincine vardık. İçeridekilerin hali bizden daha kötü. 90 sendikalı arkadaşımızın ihbar edilmesi için taşeron işçileri yüreklendiriyorlar. Onlarla yönetim birlikte çalışmak istiyor. Beyaz yakalılardan karşımızda olanlar bizim fotoğrafımızı tüm fabrikalara verdiklerini ve artık başka bir yerde çalışamayacağımızı söylediler. Ama biz direnmeye devam ediyoruz. Eğer biz kazanırsak tüm Organize Sanayi işçileri kazanabileceklerini öğrenecekler. Bugün örgütlülüğümüz sayesinde sınıfımızın yanındayız. Aynı gemide olduğumuz masallarına da artık kanmıyoruz.”