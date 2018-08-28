Kardemir'in kârıyla 'yolunu bulan' şirketten işçi ve sendika düşmanlığı

Karabük'teki Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Birleşik Metal-İş sendikasına üye işçilerin istifaya zorlanmasının ve işten atılmakla tehdit edilmesinin yankıları sürüyor. İşçi ve sendika düşmanı Yolbulan grubunun, Kardemir'in özelleştirilmesiyle büyük rantlar elde ettiği ve böylece grup şirketlerinin İSO 500 listesine girdiği ortaya çıktı.

Karabük'teki Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Birleşik Metal-İş sendikasına üye işçilerin istifaya zorlanmasının ve işten atılmakla tehdit edilmesinin yankıları sürüyor. İşçi ve sendika düşmanı Yolbulan grubunun, Kardemir'in özelleştirilmesiyle büyük rantlar elde ettiği ve böylece grup şirketlerinin İSO 500 listesine girdiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin ilk kamu kuruluşlarından olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 1990'lı yıllarda özelleştirildi. KARDEMİR A.Ş. adıyla yoluna devam eden işletmenin yönetimine Yolbulan grubu da girdi. Kardemir'in ana hissedarlarından olan Yolbulan grubu, demir, metal, çelik, nakliye sektörlerinde de faaliyetini sürdürdü.

Kardemir'in ana hissedarı olması nedeniyle buradan öncelikli mal alım hakkına sahip olan ve Kardemir'in ürünlerinin ülke çapındaki en güçlü pazarlama ağına sahip olan Yolbulan grubu, bu dönemde büyük kârlar elde etti. Yolbulan grubunun şirketlerinden Yolbulan Metal, "Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu" listesi olan İSO 500'e girdi. Yolbulan Metal, 2017'de 488 milyar ciro, yaklaşık 80-90 milyar lira kâr elde etti.

İSO 500 listesinde yer alan ve Kardemir'in rantından büyük ölçüde yararlanan Yolbulan grubunun bir başka şirketi olan Yolbulan Demr Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de şimdi işçi ve sendika düşmanlığı yapılıyor.

Karabük'teki Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sarı sendika ile patronların işbirliği sonucu, Birleşik Metal-İş'e üye olan işçiler sorgu odalarında istifaya zorlanıyor, baskıyla patronun istediği Çelik-İş'e üye yapılmak isteniyor.