Karayolları'nın taşeron işçileri, AKP'nin 'kadro' yalanına karşı iş bıraktı

AKP'nin "taşerona kadro" yalanı sürerken, kapsam dışı bırakılan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün taşeron işçileri dün tüm yurtta eylem yaptı. Karayolları'nda yıllardır taşeron işçisi olarak çalışan emekçiler, "Kadro bizim de hakkımız" diyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve "taşerona kadro" düzenlemesinde kapsam dışı bırakılan yaklaşık 15 bin işçi, dün yurt genelinde sokağa çıktı, sesini duyurmaya çalıştı. Yol-İş Sendikası’nın çağrısıyla iş bırakma eylemi yapan işçiler, kadro taleplerini bir kez daha yinelediler.

Ankara’da Akıncılar Karayolları Müdürlüğü önünde bir araya gelen işçiler, asıl işi yapmalarına karşın kadro alamamalarına tepki gösterdi. İşçiler adına konuşan Şaban Çekil, Karayolları’nda asıl işin bir parçası olan yol, bakım, onarım, karla mücadele gibi süreklilik arz eden işçileri "anahtar teslimi" olarak üstlenen taşeron işçilerinin KHK’de kapsam dışı bırakılmalarının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Çekil, hükümetten taşeron işçileri arasında ayrım yapan bu düzenlemenin değiştirilmesini, tüm taşeron işçilerinin kapsama alınarak kadroya kavuşturulmasını istedi.

İZMİR'DE DE EYLEM VARDI

İzmir’de de Karayolları 2’nci Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen yaklaşık 100 işçi kadro istedi. Eylemde konuşan Yol-İş Sendikası İzmir 1 Nolu Şube Genel Sekreteri Sadık Yıs şunları söyledi:

“Adil olmayan bu düzenlemenin değiştirilerek tüm taşeron işçilerinin başlangıçta hükümetimiz tarafından açıklandığı gibi kapsama alınması, biz işçilerin başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Başbakanımız ve hükümetimizden beklentilerimizdir. Bizler Karayolları Genel Müdürlüğü’nde muvazaalı, yani kanuna karşı hileli olarak, asıl işin parçası olan anahtar teslimi işlerde taşeron yanında çalışan işçi arkadaşlarımızın kurumlarında kadroya geçirilmesini istiyoruz. Ayrıca belediyelerde ve İl Özel İdareleri’nde kısmi süreli çalışan işçilerimizin çalışma sürelerinin 4 ay daha uzatılmasını talep ediyoruz.”

TÜM MÜDÜRLÜKLERDE EYLEM

Karayolları'nın taşeron işçileri diğer kentlerde de basın açıklamalarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.