Karabağlar Belediyesi işçileri greve çıktı

Karabağlar Belediyesine bağlı sosyal tesislerde çalışan işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca greve çıktı.

Karabağlar Belediyesi sosyal tesislerinde çalışan Devrimci Turizm-iş Sendikasına üye işçiler toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan ücret anlaşmazlığı nedeniyle dün greve çıktı.

Üçyol'da bulunan Uğur Mumcu sosyal tesisleri önünde toplanan işçiler talepleri kabul edilene kadar grevlerini sürdüreceklerini belirttiler.

İnsanca yaşanabilir bir ücret istediklerini belirten işçiler toplu sözleşme sürecindeki taleplerini şu sözlerle yineledi: “Sendika olarak taleplerimiz 800 lira net zam yapılması, aylık 200 lira net aile yardımı, toplu taşıma kartı verilmesi ve ikramiye ödenmesidir. İşveren bize sadece 398 lira zam önermekte ve geri kalan tüm diğer taleplerimizi reddetmektedir.”

TKP'DEN DESTEK ZİYARETİ

TKP Karabağlar Belediye Başkan adayı Tayfun Demirtaş ve TKP üyeleri de greve destek ziyareti gerçekleştirdiler.

Sendikanın İzmir şube yöneticileri ve işçiler, geçmişten bugüne işçi grevleri ve direnişlerinde işçilerin aleyhinde bir kamuoyu oluşturmak için yalan haber ve bilgilerin yayıldığını, bu grevde de benzer şekilde bu yalanların üretildiğini belirterek aldıkları maaş ve sosyal haklar ile ilgili birçok yalanın karşılarına çıkarıldığını söylediler.

TKP üyeleri de son İZBAN grevinde yaşanan deneyimi hatırlatan TKP üyeleri ise yalan ve manipülasyonlara sermayenin her zaman başvurduğunu, amacın halk desteğini engellemek olduğunu söylediler.

Amaçlarının insanca ve onurlu bir yaşama olanak veren bir ücrete ve sosyal haklara sahip olmak; ödenmeyen mesai ücretlerinin ödenmesi ve insanca koşullarda çalışmak olduğunu dile getiren işçiler ziyaret ve destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.