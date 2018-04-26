Kanal İstanbul fırsatçıları ortaya çıkmaya başladı

Kanal İstanbul, plansız programsız bir 'hayalet proje' olmaya devam ediyor. Ancak 'hayalet proje' için öngörülen yerin etrafında arsa spekülasyonu başta olmak üzere değişik rant projeleri ortaya çıkıyor. İnşaat firmaları 'Kanal İstanbul'a komşu' sloganıyla projelerini açıklamaya başladı. Bu örneklere son olarak bir de 'lojistik üssü' eklendi.

Meslek odaları, uzmanlar, mühendisler ve bilim insanlarının "bir yıkım ve felaket projesi" olarak tanımladığı, rantiyeciler ve sermaye grupları içinse bir "fırsat ve rant projesi" olan Kanal İstanbul'un fırsatçıları birer birer sahne almaya başladı. "Kanal İstanbul" henüz ne master planlara ne de yıllık programlara girdi. "Hayalet proje" olmaya devam ediyor. Ama hayalet haliyle bile sunduğu "fırsatlar" iştah kabartıyor.

Son örneklerden biri, Yurt İçi Nakliyeciler Derneği'nin "lojistik üs" projesi...

Kısa adı YND olan Yurt İçi Nakliyeciler Derneği, "Kanal İstanbul'a komşu" sloganıyla büyük bir lojistik üs inşa etmeye hazırlanıyor. Proje başlangıç bedelinin 1,2 milyar TL’yi bulacağını belirten YND Başkanı Sedat Hakan Karataş, yer tahsisi ve finansman konusunda hükümetten de destek beklediklerini söyledi.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre Yurt İçi Nakliyeciler Derneği (YND), Kanal İstanbul’a komşu Avrupa’nın en büyük lojistik üslerinden birini inşa etmeye hazırlanıyor. Projenin lansmanı 20 Nisan Cuma günü İstanbul’da yapıldı. YND Başkanı Sedat Hakan Karataş, proje için minimum 300 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağını söyledi.

Karataş, “Lojistiğin en büyük sıkıntısı malum trafik ve hızlı güzergah. Lojistik bütün ulaşım ağlarına ne kadar yakın ve hızlı olursa hizmeti de o derece güçlü ve kaliteli olur. Modern, teknolojik ve çok büyük bir alanda kurulu tüm nakliyecilerin bir arada olacağı bir lojistik merkezin olmaması yurt içi nakliyecilerin en büyük sıkıntılarından biriydi. Biz bu proje ile tüm yurtiçi nakliyecilerine hizmet verecek bir devasa bir merkez kurmayı amaçlıyoruz. 3. köprünün açılması, 3. havalimanı ve Kanal İstanbul’un açılacak olması bize Hadımköy-Arnavutköy arasındaki lokasyonda büyük bir lojistik üs ihtiyacının olduğunu gösterdi. Yaptığımız tüm araştırma ve incelemeler en doğru lokasyonun burası olacağını işaret etti” diye konuştu.

DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORLAR

İstanbul-Avrasya Lojistik Üssü (İSTAV), diye adlandırılan projenin 150 dönümlük arazi üzerine kurulmasının planlandığını açıklayan Karataş, “Gümrüklü sahası, antrepoları, soğuk hava sıcak hava, TIR merkezleri, garajları, borsası ve bunun yanında sosyal tesisleri ile kocaman bir lojistik üs olacağı için ciddi bir yatırım olacak. İlk etapta en az 300 milyon dolarlık başlangıç yatırımı öngörüyoruz” dedi. Bu yatırım için finansman desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Karataş, “Yer tahsisi ve finansman konusunda devletimiz destek verirse projeye hemen başlayacağız” dedi.

Liman ve ulaşım ağları belli olmadan "lojistik üs" yeri belirlemenin ayrıca ilginç olduğuna da dikkat çekiliyor.