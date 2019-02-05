Kamuda 'kiralık mühendis' uygulamasına 'dur' denildi

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün kamuda kiralık usulle mühendis çalıştırma girişimi bir kez daha engellendi.

Kamuda kiralık usulle mühendis istihdam etmekte ısrar eden Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğüne idare mahkemesi bir kez daha "dur" dedi.

Mahkeme kararına ve kamuda kadrolu, güvenceli istihdam mücadelesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir basın açıklaması yaptı.

"Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yapılan hizmet alımı yoluyla mühendis istihdamı ihalesine ilişkin Birliğimiz tarafından açılan iptal davasında, İdare Mahkemesi, kamuda sürekli ve asli görevlerde çalışacak personelin ihale yoluyla istihdam edilemeyeceği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar vermişti" diyen Koramaz, mahkemenin iptal kararına rağmen MTA'nın kamusal hizmetin kiralık personel aracılığıyla görülmesi için benzer bir ihale daha gerçekleştirdiğini söyledi.

Koramaz, MTA’nın gerçekleştirdiği bu yeni ihaleye karşı açtıkları davada da, idare mahkemesinin Birliğin talebini haklı bularak, MTA’nın kamu hizmetini hizmet alımı ihalesiyle, kiralık personele gördürme girişimine bir kez daha dur dediğini aktardı.

Koramaz, "Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, geçici, sözleşmeli personeller aracılığıyla gördürülme anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro tahsis edilerek, kalıcı, güvenceli atama yapılmalıdır. Mahkeme kararlarının takipçisi olmaya, kamuda kadrolu ve güvenceli istihdam mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.