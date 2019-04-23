Kamu bankalarının sermaye yapılarını güçlendirmek için düğmeye basıldı: Türkiye Varlık Fonu devrede

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi için 3 milyar 700 milyon avro tutarında özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilecek. İhraçlar Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Piyasa İstikrar ve Denge Fonu (PİDF) aracılığıyla yapılacak. Böylelikle Türkiye Varlık Fonu ilk kez sahaya çıkmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kurumsal internet sitesinde dün (22 Nisan 2019) akşam saatlerinde “kamu bankalarına ikrazen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) verilmesine ilişkin” bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, “10 Nisan 2019 günlü yeni ekonomi programı yapısal dönüşüm adımları 2019 ile öngörülen tedbirler” doğrultusunda kamu bankalarının sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmak üzere 24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere yüzde 4,61 faizli, 5 yıl vadeli kuponsuz, 3 milyon 300 bin avro; kamu sermayeli katılım bankalarına da 5 yıl vadeli, faizsiz 400 milyon avro olmak üzere toplam 3 milyar 700 milyon avro tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edileceği bilgisi yer aldı.

İhraçların Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulan Piyasa İstikrar ve Denge Fonu (PİDF) aracılığıyla yapılacağı belirtiliyor. Böylelikle Türkiye Varlık Fonu ilk kez sahaya çıkmış olacak.

Yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından yukarıda özellikleri verilen ikrazen özel tertip DİBS’ler Piyasa İstikrar ve Denge Fonuna ihraç edilecektir. PİDF, Bakanlığımız tarafından ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS’leri Kamu Bankalarına satarak nakit kaynak oluşturacak, sonrasında söz konusu nakit kaynağı kamu bankaları tarafından ihraç edilecek sermaye benzeri tahvillerin satın alınması amacıyla veya sermaye benzeri kredi kullandırılması amacıyla kullanacaktır. İkrazen ihraç edilecek DİBS’lerin karşılığında Hazine alacağı oluşacak, bununla ilgili 4749 sayılı Kanun uyarınca PİDF ile Bakanlığımız arasında ikraz sözleşmesi düzenlenecektir” deniliyor.

İhraç edilecek senetlerin kamu bankalarına dağılımı açıklamanın eki listede şöyle belirtiliyor: