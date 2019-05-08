'Kamu bankaları yükselişi önlemek için 24 saatte 1 milyar dolar sattı' iddiası

Bloomberg.com'da dün yayınlanan bir haberde Türk kamu bankalarının, doların yükselişini önlemek için son 24 saatte 1 milyar dolar civarında döviz sattığı iddia edildi.

Türk kamu bankalarının, doların yükselişini önlemek için son 24 saatte 1 milyar dolar civarında döviz sattığı iddia edildi.

Bloomberg.com, bu iddiasını kimliğini belirtmek istemeyen ancak bu işlemlerden doğrudan bilgisi olduğunu söyleyen üç kişiye dayandırdı. Haber, sitede dün öğleden sonra yayınlandı. Kerim Karakaya, Aslı Kandemir ve Constantine Courcoulas tarafından kaleme alınan haberde, buna rağmen doların yükselişinin durdurulamadığı ve dolar/TL kurunun 6,19’a kadar yükseldiği, bunun da Ekim ayından beri görülen en yüksek seviye olduğu vurgulanıyor.

Yazıda seçimlerin iptali sonucu başlayan döviz yükselmesi yüzünden piyasaların merkez bankasından yeni bir faiz artışı beklentisine girdikleri de ifade ediliyor. Kamu bankalarının döviz satışlarının aslında TCMB’nin gizli bir arka kapı müdahale şekli olduğu, son aylarda Türkiye’de de ekonomistler ve piyasa yorumcuları arasında sık konuşuluyordu. Bu nedenle bu satışların rezerv rakamlarını düşürdüğüne inanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde TCMB’nin rezervleri hakkındaki bu tür sorular, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’ya sorulmuş ancak bu konunun raporda yer alan bir kutuda zaten açıklandığını söyleyerek ayrıntılı yanıt alınamamıştı.

Bloomberg, haberinde TCMB’nin yeterli rezervleri olmadığı görüşünden hareket eden piyasanın döviz yükselişini durdurulması için TCMB’den yeni bir faiz arttırımı beklentisi içine girdiği belirtiliyor.

Öyle olunca da Bloomberg’in görüştüğü TD Securities yetkilileri, bu çeyrekte TL’nin dolar karşısında yüzde 20 değer kaybedeceğini ve Temmuz sonunda 600 baz puan (yüzde 6) faiz arttırımı geleceğini tahmin edebiliyor. Aynı haberde görüşlerine başvurulan Credit Agricole SA ise ülkenin enflasyon ile sıkı para politikası arasında sıkışıp kaldığı bir kısır döngüye girmiş olabileceği üzerine uyarıda bulunabiliyor.