Kalyon İnşaat THY İşbirliği: 3. Havalimanında yine iş cinayeti

İş cinayetleri ile gündeme gelen 3. Havalimanı'nda bir iş cinayeti daha yaşandı. Kalyon İnşaat 3.havalimanı THY şantiyelerinde Cumartesi günü TIR şoförü yükleme yapan vincin halatının kopması sonucu yaşamını yitirdi.

3. Havalimanı'nda bir iş cinayeti daha yaşandı.

Kalyon İnşaat 3.havalimanı THY şantiyelerinde Cumartesi günü 13.07'de Eski koğuş bölgesinde Kral Vinç'ten kiralanan TIR şoförü yükleme yapan vincin halatının kopması sonucu yaşamını yitirdi.

ŞOFÖRÜN SİGORTASI YOKMUŞ!

Konuyla ilgili olarak şantiyede konuşulanları aktaran iş arkadaşları, TIR şoförünün sigortasının olmadığını belirttiler. Olay ile ilgili olarak ''şantiye şefinin haberi olmadan iş yaptırdık'' demeleri için saha mühendisleri ve formenlere mobbing yapıldığını söyleyen işçiler, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını, asıl suçluların cezalandırılması yerine suçun gariban vinç operatörüne atılacağını belirttiler.



TORPİLLİ ŞANTİYE ŞEFİ

Şantiye şefi Arda Tüccar'ın Kalyon Holding'in sahibi Cemal Kalyoncu'nun oğlu Mehmet Kalyoncu'nun yakın arkadaşı olduğu şantiyede konuşulanlar arasında. Mehmet Kalyoncu'nun şantiye şefi yakın arkadaşını kurtarmak için olayı vinç operatörüne yıkmak istediği iddialar arasında.

3. HAVALİMANI İNŞAATINDA OLANLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bir sürü iş cinayeti ile gündeme gelen 3. havalimanı, işletime açılmış olmasına rağmen arka planda işçiler ölmeye devam ediyor. İşletime açıldığı propagandasıyla inşaatların son bulduğu sanılan şantiyede hatırı sayılır ölçüde işçi çalışıyor ve ölümler devam ediyor. Ancak bu haberlerin kamuoyuna duyurulmaması için çok daha fazla özen gösteriliyor. Bu duruma karşı tepkilerini dile getiren işçiler aynı sorumsuzlukların devam ettiğini dile getiriyorlar.