Kale Kayış'ta işçi sağlığı ve iş güvenliği ihlalleri raporu hazırlandı

Patronların Ensesindeyiz ağının İSG uzmanları, Silivri'deki Kale Conveyor (Kayışları) Fabrikası'ndaki işçilerle görüşerek işçi sağlığı ve iş güvenliği ihlalleri raporu hazırladı.

Patronların Ensesindeyiz ağına bağlı işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanları, İstanbul Silivri’deki Kale Conveyor (Kayışları) Fabrikası’nda direnişlerinin 18'inci günündeki 150'ye yakın Petrol-İş Sendikası’na üye işçiyi ziyaret etti.

Bu ziyarette, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarını Patronların Ensesindeyiz temsilcileriyle paylaşan Kale Kayış işçilerinin maruz kaldığı işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları ile ilgili bir rapor hazırlandı.

Patronların Ensesindeyiz İSG Grubu tarafından hazırlanan raporda, işçilerin beyanlarına dayanarak Kale Kayış patronlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında önlem almakta yetersiz kaldığı, işçilerin sağlığı ve güvenliğine değer vermediği, iş kazalarının ve iş cinayetlerine neden olduklarının anlaşıldığı belirtildi.

Raporda direnişin önemli nedenlerinden birinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları olduğu vurgulanırken, eksiklikler nedeniyle işçilerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

RAPORDAN SATIR BAŞLARI

Raporda işçilerin işaret ettiği eksiklikler şöyle sıralandı:

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, işçilerin bazılarına 15 dk veriliyor bazı işçilere ise molalarda eğitim verilmeden evrak imzalatılıyor.

İşçiler kullandıkları makineler hakkında eğitim almadan birden fazla makinadan sorumlu oluyorlar ve iş yetiştirme baskısı sonucunda iş günü kayıplı iş kazaları yaşanıyor.

İşçiler hangi kimyasalları kullandıklarını bilmiyorlar ve bu kimyasalların sağlıklarına nasıl etkileri olduğu konusunda işveren tarafından bilgilendirilmiyorlar.

İşçiler, çalışma alanında birçok yanıcı madde olmasına karşın yangın çıktığı anda nasıl davranacaklarını bilmiyorlar.

Makine koruyucusu olmamasından ve döner aksamların açık olmasından ötürü birçok işçi, iş günü kayıplı / uzuv kayıplı ( Parmak kopması, ezilme vb) iş kazaları yaşıyor.

Kaldırma ekipmanlarının hasarlı olarak kullanıldığı belirtiliyor, sonucunda ucuz atlatma ve iş kazaları yaşanıyor.

Forkliftlerin amacı dışında kullanıldığı, forkliftlerin üzerine palet konup insan taşındığı belirtiliyor.

İşçiler çalışma ortamında toz ve partikül yoğunluğunun rahatsız ettiğini ve yetkililer ölçüme geldiklerinde ise bazı makinaların kapatıldığını belirtiyor.

Dinlenme alanlarının kirli ve çöplerin ortada olduğu yeterli temizliğin yapılmadığı belirtiliyor.

Kimyasal madde kullanımı sırasında herhangi bir alan sınırlandırılması yok, etkilerine dair işçilere eğitim verilmiyor, havalandırma yetersizliği ile verilen kişisel koruyucu donanımların yetersiz olduğu ifade ediliyor.

Raporda ayrıca, işçilerin yaşadıkları iş kazaları ve rahatsızlıklar ortaya konuldu. Kale Kayış’ta direnen işçilerin mücadelesine destek olmak, işçilerin İSG sorunlarını kamuoyuna duyurmak ve konunun takipçisi olmak için PE İSG Grubu tarafından hazırlanan raporun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://patronlarinensesindeyiz.org/wp-content/uploads/2019/03/kale_kayis-rapor.pdf