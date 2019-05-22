Kale Kayış işçileri patron zorbalığına boyun eğmiyor

İstanbul Silivri'deki Kale Conveyor (Kayışları) fabrikasında işçi sağlığına uygun olmayan şartlar nedeniyle sendikal faaliyet yürütmek isteyen işçiler yapılan baskılar sonucunda grev kararı almış ve yaklaşık 80 gün önce direnişe başlamışlardı.
20 Mayıs'ta patron Faruk Dağlı'nın verdiği iftar yemeğinde yaşanan arbedede şiddet gören işçiler, dün Petrol-İş Sendikası ile Silivri Meydanında konuya ilişkin açıklamada bulundu.
KALE KAYIŞ İŞÇİLERİ ZORBA PATRONA BOYUN EĞMEMEKTE KARARLI
Petrol-İş Trakya şube başkanı Ercan Yavuz, işçilerin çalışırken ölümle burun buruna olduğunu iş kazası nedeniyle üç işçi arkadaşlarını kaybettiklerini ve meslek hastalığına yakalanan işçiler olduğunu hatırlatarak, Silivri halkını mücadeleye desteğe çağırdı.
Sermaye yanlısı basını ve siyasi partileri eleştiren Ercan Yavuz'un ardından işçiler "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" şeklinde slogan attı.