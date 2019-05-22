Kale Kayış işçileri patron zorbalığına boyun eğmiyor

İstanbul Silivri'deki Kale Conveyor (Kayışları) fabrikasında sendikal faaliyet nedeniyle baskı gördükleri için direniş başlatan, önceki gün de patron ve oğlu tarafından darp edilen işçiler, zorbalığa ve baskılara karşı mücadelede kararlı olduklarını vurguladılar.

soL - Haber Merkezi