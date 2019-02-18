Kadıköy'de kafe, bar, mağaza emekçileri örgütleniyor: Patronların Ensesindeyiz

"Patronların Ensesindeyiz Kadıköy Kafe, Bar, Mağaza İşçileri Komitesi" bir bildiriyle kuruluşunu ilan ederek emekçileri örgütlü mücadeleye çağırdı.
Kadıköy’de çalışan kafe, bar ve mağaza emekçileri, Kadıköy’ün bir “yaşam tarzı cenneti” değil, emek cehennemi olduğu ifade ederek komiteleşme kararı aldı.
11 Şubat Pazartesi günü bir araya gelen emekçiler, kent merkezinde ve özellikle Kadıköy’de çalışma koşullarının kuralsızlığına dikkat çekerek, sigorta ve tazminat hakkı, mobbing, çalışma saatleri, günlük ve aylık ücretler gibi konularda patronların keyfiyetinin bir kural haline geldiğini belirttiler.
Patronların Ensesindeyiz çatısı altında bir araya gelen kafe, bar, mağaza emekçileri, “Patronlarla aynı gemide değiliz” diyerek, Kadıköy’de işçi dayanışmasını, örgütlü mücadeleyi ve yeni bir işçi kültürünü yaratacaklarını vurguladı.
Kuruluş bildirisinin tam metni şöyle:
İşçi arkadaş,
Biz, Kadıköy’de çalışan kafe, bar ve mağaza işçileri, “örgütlü işçi kazanır” dedik, bir araya geldik. Haklarımız için mücadele etmek, yaşadığımız kuralsızlığı teşhir etmek, yanyana durup birbirimizden güç almak için PE Kadıköy Kafe, Bar, Mağaza İşçileri Komitesi’ni kurduk.
Çünkü bunu bizden başkası yapmayacak.
Bizler Kadıköy’de yaşamanın da, çalışmanın da başka bir yüzünü biliyoruz.
Bizler için Kadıköy, bir “yaşam tarzı cenneti” değil, bir emek cehennemi artık.
Keyfiyetin kural haline geldiği bir alanda çalışıyoruz.
Sabah girdiğimiz işten akşam sebepsiz olarak çıkartılabiliyoruz.
Sigorta, tazminat, bunlar yabancı bir dilde kelimeler burada…
“Performans” bizim için aşağılanmaya ne kadar dayanabildiğimizle, yaralandığımızda çalışmaya devam edip edemediğimizle, kaldırabildiğimiz ağırlık miktarıyla, para istemeden fazladan ne kadar çalıştığımızla ölçülüyor!
Kendi arkadaşlarımızla yarışmaya, sigara molasını tamamlayamadan işe dönmeye, kırılıp-döküleni, müşterinin ödemeden kaçtığını bahşişimizden, primimizden ödemeye zorlanıyoruz. Güvenlik kameraları dükkanı değil, bizi izliyor genellikle.
Kimimiz asgari ücretliyiz, vaktinde alabilirsek… Pek çoğumuz o kadar bile kazanmıyor. Günde 10 saat çalışıyoruz. Çalışmaktan başka hiçbir şeye zamanımız yok. Kimimizin yemek parası yetmiyor, kimi yolu cebinden ödüyor, düzenli mobbinge, hatta bazılarımız ağıza alınmayacak tehditlere maruz kalıyoruz.
İşçi arkadaş, hepimiz sömürülüyoruz!
Çünkü patron patrondur.
Dükkana koyduğu isimle, vitrine koyduğu kitapla, ne de “aynı gemideyiz”leriyle patron patronluktan çıkmıyor. Vitrindeki maldan, müşteriden, kendi tatillerinden, imkanlarından, kârlarından değil, önce bizden vazgeçerler.
Kadıköy’de hayat tatlı tatlı yaşanırken, bizim tüm bunları normalleştirmemiz, hatta şükretmemiz isteniyor. Sabah kahvaltılarını servis ederken gülümsemeli, hediye paketi yaparken “nasılsınız?” demeliyiz.
Biz nasılız peki?
Uğradığımız haksızlık içimizi kavururken, ayı tamamlamanın endişesiyle soluk alamazken, işimizden olmamak için insanlığımızdan olurken, biz nasılız?
Umutluyuz.
Birbirimizden güç alacağımız, birlikte mücadele edeceğimiz için umutluyuz.
Bu kuralsızlığa geçit vermeyeceğiz.
Kadıköy’de işçi dayanışmasını, örgütlü mücadeleyi, yeni bir işçi kültürünü yeşerteceğiz.
Onlar patron, biz işçiyiz.
Örgütlü işçi kazanır.
PE Kadıköy Kafe, Bar, Mağaza İşçileri Komitesi