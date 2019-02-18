Kadıköy'de kafe, bar, mağaza emekçileri örgütleniyor: Patronların Ensesindeyiz

İstanbul Kadıköy’de çalışan kafe, bar ve mağaza emekçileri, Kadıköy’ün bir 'yaşam tarzı cenneti' değil, emek cehennemi olduğu ifade ederek komiteleşme kararı aldı.

"Patronların Ensesindeyiz Kadıköy Kafe, Bar, Mağaza İşçileri Komitesi" bir bildiriyle kuruluşunu ilan ederek emekçileri örgütlü mücadeleye çağırdı.

Kadıköy’de çalışan kafe, bar ve mağaza emekçileri, Kadıköy’ün bir “yaşam tarzı cenneti” değil, emek cehennemi olduğu ifade ederek komiteleşme kararı aldı.

11 Şubat Pazartesi günü bir araya gelen emekçiler, kent merkezinde ve özellikle Kadıköy’de çalışma koşullarının kuralsızlığına dikkat çekerek, sigorta ve tazminat hakkı, mobbing, çalışma saatleri, günlük ve aylık ücretler gibi konularda patronların keyfiyetinin bir kural haline geldiğini belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz çatısı altında bir araya gelen kafe, bar, mağaza emekçileri, “Patronlarla aynı gemide değiliz” diyerek, Kadıköy’de işçi dayanışmasını, örgütlü mücadeleyi ve yeni bir işçi kültürünü yaratacaklarını vurguladı.

Kuruluş bildirisinin tam metni şöyle: