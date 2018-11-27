Kadıköy’de inşaatta düşen işçi ağır yaralandı

İstanbul’da Kadıköy Bahariye'de bulunan şantiyede kontrol mühendisi olarak çalışan Ercan Ortaç, 15 metre derinlikteki temel kazısına düşerek ağır yaralandı.
DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ortaç’ın kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde iç kanama nedeniyle yoğun bakımda tutulduğunu belirtti.
Ortaç’ın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu, vinç yardımıyla yukarı çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sırasında, Bahariye Caddesi’ndeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.