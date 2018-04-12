Kadıköy'de 1 Mayıs'a çağrı: Emeğimiz ve ülkemiz için...

İşçi sınıfının mücadele günü 1 Mayıs yaklaşırken, İstanbul'da 1 Mayıs tertip komitesi ve katılımcı kurumların yer aldığı bir basın açıklaması yapıldı.

Kadıköy Altıyol'da yapılan basın açıklaması Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu tarafından okundu ve böylelikle İstanbul'daki 1 Mayıs çalışmalarının başlangıcı yapılmış oldu.

Her kurum kendi önlükleriyle Kadıköy sokaklarında kitlesel bir bildiri dağıtımı gerçekleştirirken, Kadıköy halkı 1 Mayıs'a davet edildi.

Tertip komitesi ve katılımcı kurumlar adına okunan basın açıklamasının tam metni şöyle;

Eşitlik, Özgürlük, Barış ve Demokrasi için Haydi 1 Mayıs’a

Emeğimiz ve ülkemiz için Birlik Mücadele ve Dayanışma! Haydi 1 Mayıs’a

Birlikte güçlüyüz! Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, emeğiyle bu ülkeyi var edenler 1 Mayıs’ta buluşuyor.

Çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar buluşuyor.

Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini ve geleceğini savunanlar buluşuyor.

Açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edilenler, “geçinemiyoruz” diyenler, işsizler buluşuyor.

Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, laiklik, adalet mücadeleleri buluşuyor.

Yaşamını, doğasını, aklını ve memleketi, sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı savunanlar buluşuyor.

Şiddete, ayrımcılığa, tacize, tecavüze, yok sayılmaya karşı “emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir” diyen kadınlar buluşuyor!

“Bu daha başlangıç” diyenler, “hayır” diyenler, “adalet” diyenler buluşuyor.

Savaşa karşı eşit, özgür ve bir arada kardeşçe yaşamı savunanlar buluşuyor.

Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri buluşuyor.

Bu ülke için çalışan ama en temel hakları yok sayılan milyonlar, yurttaş olduklarını hatırlatmak için, “Cumhur”un kim olduğunu göstermek için, birlik-mücadele ve dayanışma için buluşuyor. Kadın erkek, genç yaşlı çocuk bu büyük buluşmaya hazırlanıyor.

Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmuyor.

Milyonlar bir arada kazanacağımız rengarenk, güneşli güzel günlerin, emek ile kuracağımız geleceğin resmini çizmek için buluşuyor.

Milyonlar 1 Mayıs meydanlarında buluşuyor. Birlikte güçlüyüz! Birlikte başaracağız!

İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında milyonların 1 Mayıs buluşmaları için emeğin büyük seferberliğini burada başlatıyoruz. Bu Salı Mecidiyeköy, Avcılar ve Şirinevler’de, Uzunçayır ve Üsküdar’da sabah saat 7 ile 9 arası 1 Mayıs’a çağrı bildirilerimizi yine hep beraber dağıtacağız. 1 Mayıs’ı yerellerde kurulacak 1 Mayıs Komiteleri ile ilçe ilçe, sokak sokak, işyeri işyeri öreceğiz. 1 Mayıs’a kadar sokaklar, meydanlar, işyerleri emeğin güçlü sesi ile yankılanacak… Birlik, mücadele ve dayanışma ruhu ile başlayan bu büyük seferberlikte hepimize kolay gelsin.

1 MAYIS 2018 TERTİP KOMİTESİ