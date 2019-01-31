Kadıköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı: İşçiler eylem yapacak

İstanbul'da CHP'li Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Belediye işçileri belediye binası içinde eylem yaptı.
Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın 2 nolu şubesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi.
Görüşmelerin tıkanması üzerine belediye işçileri, binadan “Sözleşme hakkımız, söke söke alırız” sloganıyla ayrıldı.
İşçilerin yarın sabah 08.00 ile 10.00 arasında iki saatlik iş bırakma kararı aldığı öğrenildi.
İşçilerin belediye binasından sloganla çıkışları kameralara şöyle yansıdı: