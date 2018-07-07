Zonguldak'ta kaçak kömür ocağındaki göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Erkan Cankurt yaşamını yitirdi.

Zonguldak Pusula gazetesinin haberine göre akşam saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 45 yaşındaki işçi Erkan Cankurt yaşamını yitirdi. Cankurt ile birlikte mahsur kalan Hasan Yıldız ise kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'ne (TTK) ait eski, kapatılmış ocakların izinsiz çalıştırılması ya da tamamen izinsiz şekilde açılan ve çalıştırılan ocaklarda işçi güvenliğinin hiçe sayıldığı koşullarda binlerce işçi çalışmak zorunda kalıyor.