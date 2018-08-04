JP Morgan enflasyon beklentisini yükseltti

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Temmuz verisinin ardından Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti. Eylül beklentisi yüzde 16,3 olarak belirtilirken yılsonu enflasyon beklentisi de yüzde 13,2'den yüzde 14,5'e çıkarıldı.

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan, Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti. Temmuz'da tüketici fiyatlarının yüzde 15,85, üretici fiyatlarının da yüzde 25 artmasının ardından enflasyon beklentilerinde de artış yapılıyor. JP Morgan Eylül için yüzde 16,3 enflasyon beklentisi açıklarken yılsonu beklentisi de yüzde 13,2'den, yüzde 14,5'e çıkarıldı.

JP Morgan, büyümenin yavaşlamasına rağmen Merkez Bankası’nın "güvenilirliğini" yeniden inşa etmek için hâlâ sıkı para politikasına ihtiyaç duyduğunu ve Eylül ayındaki toplantıda 125 baz puan faiz artışına gitmesini beklediklerini de ifade etti.