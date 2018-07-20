JP Morgan: 24 Temmuz gerçek test

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan 24 Temmuz'da Merkez Bankası'nın 125 baz puan faiz artırmasını beklediğini, toplantının 'yeni ekip' açısından 'gerçek test' olacağını açıkladı.

Yatırım bankası JP Morgan tarafından yayımlanan raporda Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'daki Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artırımı kararı beklendiği ifade edildi. Raporda yeni hükümet için "gerçek test"in 24 Temmuz olacağı da vurgulandı.

'YENİ EKONOMİ EKİBİNİN ÇOK ZAMANI YOK'

Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da yapacağı PPK toplantısı öncesinde JP Morgan da beklenti açıkladı, 125 baz puan faiz artırımı öngörüsüne yayımlanan raporda yer verildi. Raporda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi kredibiliteyi yeniden inşa etmek ve ekonominin kökleri derindeki problemlerini düzeltmek için yoğun şekilde çalışmalı. Erdoğan, damadı ve eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ı yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı. Geçtiğimiz 5-10 yılda makroekonomik politikaları uygulayanları kabine dışında bıraktı. Yatırımcı iştahındaki erozyon ve Türk ekonomisindeki kırılganlıklar dikkate alındığında, yeni ekonomi ekibinin çok fazla zamanı yok. Yatırımcıların, görüşlerini değiştirmeden önce Türkiye'nin akut ve kronik problemleri ile başa çıkacak geniş kapsamlı program görmeye ihtiyaçları var" ifadelerine yer verildi.

Yapılan değerlendirme çerçevesinde "gerçek test"in 24 Temmuz'da yapılacak PPK toplantısı olacağı belirtilen raporda "yatırımcılar"ın Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskının parasal sıkılaşma konusundaki kararı etkileyip etkilemeyeceğini görmek istediğine de işaret edildi.