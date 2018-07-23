JCR, bankalar hakkında iyimser

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR'dan Türkiye bankacılık sektörü hakkında yapılan açıklama bankaların riskleri bertaraf edebilecek durumda oldukları, performanslarının kötü etkilenmeyeceğini ileri süren bir açıklama yapıldı. Fitch'in 24 bankanın kredi notunu düşürmesinin ardından yapılan açıklamadaki argümanlar, Türkiye bankacılık sistemindeki bir çöküşün uluslararası sermaye açısından da kamu açısından da göze alınamayacağı varsayımının üzerine inşa ediliyor.

Özel sektör borç stokunun çevrilmesinde yaşanan güçlükler, bankaların sendikasyon yenilemelerinde zorluk yaşadığını ilişkin haberler, Fitch’in 24 bankanın notunu indirmesi gibi gelişmeler bankacılık sektöründe artan riske işaret eden gelişmeler. Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR bu gelişmelere rağmen, Türkiye’de bankacılık sektörüne ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu. JCR Başkanı Orhan Ökmen yaptığı yazılı açıklamada bankaların karlılıklarını baskılayan etkenleri bertaraf edip karlarını koruyabileceği, sermaye yeterliliğinin bulunduğu, küresel piyasalara erişim kabiliyetlerinin yüksek olduğunu öne sürdü.

Ökmen’in açıklamasında yer alan değerlendirmeler şu şekilde:

BANKALARIN ARTAN BORÇLANMA MALİYETLERİ MEVDUAT FAİZLERİNİN DÜŞÜKLÜĞÜYLE DENGELENECEK

- Artan fonlama maliyetlerinin, mevduat faizleriyle dengelenmesi suretiyle faiz marjlarının korunacağını, bu yolla karlılık baskısının önleneceğini ve içsel sermaye üretim sürecinin yeterli düzeyde devam edeceğini beklemekteyiz.

DAHA AZ KREDİ VERİLSE DE ULUSLARARASI ORTALAMALARDAN DAHA YÜKSEK KARLILIKLA İYİ PERFORMANS SÜRECEK

- Kredi hacmindeki artış hızının düşmesinin kar hacminde yaratacağı miktar azalmasına rağmen Türk bankacılık sektörünün performans beklentileri uluslararası bankacılık beklentilerinin üzerinde kalmaya devam edecektir.

ZARARLAR AYRILAN KARŞILIKLAR KAPSAMINDA PERFORMANSI KÖTÜ ETKİLEMEYECEK

- Varlık ve teminat değerleri üzerinde oluşması beklenen kayıplar, kar ve karşılık rezerv tamponlarından karşılanabilecek durumda olduğu için performans ve kalite kaybı yaratması söz konusu değildir. Ayrıca Türk bankacılık sektörü yeterli kredi/teminat oranına sahiptir.

YÜKSEK FAİZLE OLSA DA BANKACILIK SEKTÖRÜ HALA BORÇLANABİLİYOR

- Türk bankacılık sektörünün uluslararası FC notları Türkiye Ülke notu ile sınırlandırılmış olmakla birlikte küresel piyasalara erişim kabiliyeti hala oldukça yüksektir.

SİSTEM KAMU VE ULUSLARARASI SERMAYE TARAFINDAN ÇEVRİLDİĞİ İÇİN BATMA RİSKİ DÜŞÜK

- Türk bankacılık sektörüne sermaye desteği kadar kaliteli ve sistemik likidite desteği de söz konusu olduğu için iflas riski ve likidite zorluk seviyesi istatistiki normların güvenli aralıkları içerinde kalmaktadır. Ayrıca zaten Türk Bankacılık sektörü yeterli düzeyde bir sermaye seviyesine sahiptir.

ULUSLARARASI BAĞIMLILIK NEDENİYLE SERMAYE HAREKETLERİNE KISITLAMA GETİRİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

- Türkiye’nin transfer riski ile konvertibilite riski yatırım yapılabilir aralığın üst bandına doğru evrilmekle birlikte yatırım yapılabilir seviyedeki konumunu hala korumaktadır. Dolayısıyla sermaye hareketlerine kısıtlama geleceği varsayımına dayalı çıkarımlarla yapılan sektör değerlendirmeleri etik, doğru ve objektif değildir.

JCR'ın değerlendirmesindeki argümanların Türkiye bankacılık sistemindeki bir çöküşün uluslararası sermaye açısından da kamu açısından da göze alınamayacağı varsayımının üzerine inşa edildiği görülüyor.