Japon mürekkep tekeli Toyo Ink Holding de Türkiye projesini erteledi

Elektronik ticaret tekeli Amazon'un Türkiye pazarına girişini ertelemesinin ardından, Japon mürekkep tekeli Toyo Ink Holding de Türkiye'de açacağı mürekkep fabrikasının yıl sonunda başlaması planlanan inşaatını Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle ertelediğini açıkladı.

Elektronik ticaret tekeli Amazon'un Türkiye pazarına girişini ertelemesinin ardından, Japon mürekkep tekeli Toyo Ink Holding de Türkiye'de açacağı mürekkep fabrikasının yıl sonunda başlaması planlanan inşaatını Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle ertelediğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre kararın değer kaybeden Türk lirası ile birlikte Türkiye dışından mal tedarikinin maliyetinin artması nedeniyle alındığı belirtildi.

Fabrikada yazıcılarda kullanılan mürekkep yapımına yönelik reçine ürünleri üretilmesi planlanıyor.

Fabrikanın bu yıl sonuna doğru başlaması planlanan inşaatı 6 ay ilâ 1 yıl ertelendi.

Japon basınına göre şirket Türkiye'de bir sanayi bölgesinde kuracağı fabrika için 62 bin metrekarelik bir alan satın aldı. Fabrikanın hangi şehirde kurulmasının planlandığı belirtilmedi.

Japon şirket, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'ya yayılma hedefi ile 2015'te Türkiye'de bir satış şirketi açmış ve Dyo matbaa mürekkeplerinin çoğunluk hissesini satın almıştı.